В России введут технологический сбор

10 ноября. FINMARKET.RU - Власти определились, как именно реализовать механизм так называемого технологического сбора, о необходимости которого для защиты отечественной индустрии еще в июле говорило руководство Минпромторга. Как рассказали "Ведомостям" два источника, близких к Минпромторгу и Минфину, соответствующие поправки в закон о промышленной политике разработал, а Минфин внес 6 ноября на рассмотрение правительства.

По словам собеседника "Ведомостей", знакомого с документом, плательщиками нового сбора будут и импортеры соответствующей продукции, и внутренние производители - вне зависимости от степени локализации. Последние, подчеркивает источник, смогут получать отраслевые меры поддержки, для чего надо в том числе соответствовать критериям локализации.

Технологическийбудет распространен только на те товарные категории, где доля отечественных производителей невысока, уверяют собеседники "Ведомостей". Перечень видов продукции, на которую распространится технологический сбор, правительство будет утверждать поэтапно - в течение нескольких лет список постепенно расширится. Но на первом этапе, говорят собеседники, сбор коснется только готовой продукции.

Ставка технологического сбора будет определяться для каждой единицы продукции отдельно и будет зависеть в том числе от ее стоимости. По словам источников "Ведомостей", максимальная фиксированная ставка для самой дорогой единицы продукции не превысит 5000 руб.

В случае принятия закона новая норма начнет действовать с 1 сентября 2026 г.

Администратором технологического сбора (в том числе в части создания необходимой нормативной базы) будет Минпромторг.

Средства от технологического сбора пойдут на финансовое обеспечение мер в сфере развития радио- и микроэлектроники.