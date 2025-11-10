Премиальные автомобили принесут в бюджет 5 млрд руб.

10 ноября. FINMARKET.RU - Налоговая инспекция начислила рекордные 5 млрд рублей сборов на премиальные машины. За последние пять лет поступления по этому налогу увеличились более чем в четыре раза. При этом темпы роста ускорились впервые с досанкционного периода и составили 27%. Расчет провела аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на основе свежих данных ФНС, пишут "Известия" . Транспортныйуплачивается до декабря (для физлиц) или марта следующего года (для юрлиц). То есть люди еще уплачивают сборы. Речь идет о сборе на машины стоимостью свыше 10 млн рублей - так называемом налоге на роскошь.

Минпромторг ежегодно обновляет перечень автомобилей, подпадающих под действие налога на роскошь. В актуальном списке числится несколько сотен моделей, включая машины марок Aston Martin, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce. Кроме того, в перечень вошли и некоторые модели китайских производителей - HiPhi, Hongqi, LiXiang, Voyah и Zeekr.

Рост поступлений объясняется увеличением продаж премиальных автомобилей. За 2024 год парк люксовых машин в России вырос на треть и достиг 33 тыс. единиц. За пять лет - с доковидного 2019-го по 2024 год - их количество увеличилось почти в четыре раза, подсчитали в FinExpertiza.

Большая часть прироста пришлась на физлиц. Число люкс-каров, зарегистрированных на граждан, выросло почти в 1,5 раза - до 23 тыс. штук. В свою очередь организации увеличили свой премиальный автопарк всего на четверть - до 10 тыс. машин. В результате доля роскошных автомобилей, принадлежащих частным владельцам, выросла до 70%, тогда как корпоративных сократилась до 30% (годом ранее соотношение составляло 68% и 32%).

Поступления по транспортному налогу в консолидированные бюджеты субъектов к 1 ноября 2025 года составляют 137,8 млрд рублей (рост на 0,1% к 2024-му), заявили "Известиям" в пресс-службе Минфина. При этом речь идет не только о роскошных машинах.

Лидером по начислениям традиционно остается Москва, где владельцы дорогих автомобилей перечислят более 2 млрд рублей (свыше 40% от общероссийского объема). В столице числится порядка 13 тыс. таких машин, показало исследование. На втором месте - Санкт-Петербург. Там насчитывается почти 3 тыс. авто класса люкс. Жители города, которые владеют такими транспортными средствами, должны заплатить налог на 453 млн рублей. Тройку лидеров замыкает Московская область со сборами около 387 млн - в регионе насчитывается свыше 2,7 тыс. дорогих машин.