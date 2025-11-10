.
10 ноября 2025 года 08:21
Премиальные автомобили принесут в бюджет 5 млрд руб.
10 ноября. FINMARKET.RU - Налоговая инспекция начислила рекордные 5 млрд рублей сборов на премиальные машины. За последние пять лет поступления по этому налогу увеличились более чем в четыре раза. При этом темпы роста ускорились впервые с досанкционного периода и составили 27%. Расчет провела аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на основе свежих данных ФНС, пишут "Известия". Транспортный налог уплачивается до декабря (для физлиц) или марта следующего года (для юрлиц). То есть люди еще уплачивают сборы. Речь идет о сборе на машины стоимостью свыше 10 млн рублей - так называемом налоге на роскошь. Минпромторг ежегодно обновляет перечень автомобилей, подпадающих под действие налога на роскошь. В актуальном списке числится несколько сотен моделей, включая машины марок Aston Martin, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce. Кроме того, в перечень вошли и некоторые модели китайских производителей - HiPhi, Hongqi, LiXiang, Voyah и Zeekr. Рост поступлений объясняется увеличением продаж премиальных автомобилей. За 2024 год парк люксовых машин в России вырос на треть и достиг 33 тыс. единиц. За пять лет - с доковидного 2019-го по 2024 год - их количество увеличилось почти в четыре раза, подсчитали в FinExpertiza. Большая часть прироста пришлась на физлиц. Число люкс-каров, зарегистрированных на граждан, выросло почти в 1,5 раза - до 23 тыс. штук. В свою очередь организации увеличили свой премиальный автопарк всего на четверть - до 10 тыс. машин. В результате доля роскошных автомобилей, принадлежащих частным владельцам, выросла до 70%, тогда как корпоративных сократилась до 30% (годом ранее соотношение составляло 68% и 32%). Поступления по транспортному налогу в консолидированные бюджеты субъектов к 1 ноября 2025 года составляют 137,8 млрд рублей (рост на 0,1% к 2024-му), заявили "Известиям" в пресс-службе Минфина. При этом речь идет не только о роскошных машинах. Лидером по начислениям традиционно остается Москва, где владельцы дорогих автомобилей перечислят более 2 млрд рублей (свыше 40% от общероссийского объема). В столице числится порядка 13 тыс. таких машин, показало исследование. На втором месте - Санкт-Петербург. Там насчитывается почти 3 тыс. авто класса люкс. Жители города, которые владеют такими транспортными средствами, должны заплатить налог на 453 млн рублей. Тройку лидеров замыкает Московская область со сборами около 387 млн - в регионе насчитывается свыше 2,7 тыс. дорогих машин.
