07 ноября 2025 года 09:19
Экспорт нефти из России вырос на санкциях США до максимума за четыре года
Николай Михальченко/ТАСС
7 ноября. FINMARKET.RU - В октябре морской экспорт нефти из России вырос на 9% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4,11 млн баррелей в сутки. Это рекордный показатель с января 2022 года. Такие данные приводит S&P Global Platts, пишет "Российская газета". Эксперты считают, что поставщики и получатели сырья стремятся воспользоваться периодом до вступления 21 ноября в силу санкций США, введенных против "Роснефти" и ЛУКОЙЛа, выполняя ранее заключенные сделки и не прибегая при этом к дополнительным мерам по обходу санкционных барьеров. По мнению эксперта по энергетике Кирилла Родионова, мониторинг санкций на рынке нефти - непосильная задача для любого регулятора, в том числе из-за высокого количества танкерных отгрузок. Поэтому санкции будут влиять не столько на объемы перевозок нефти, сколько на дисконт. Скидка на основной экспортный сорт российской нефти Urals к эталону Brent временно может закрепиться на отметке в $12-14 за баррель. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов считает, что дисконт увеличится на $3-4 по сравнению с началом осени. Глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов также не исключает рост дисконтов, но подчеркивает, что сейчас этот процесс носит абсолютно управляемый и временный характер.
Опубликовано Финмаркет
