Сотовые операторы начали предоставлять клиентам доступ к нейросетям

6 ноября. FINMARKET.RU - На российском сотовом рынке наметился новый тренд - сотовые операторы начали привлекать клиентов доступом к нейросетям. Так, в начале ноября такой сервис запустила МТС. Он отличается тем, что предлагает готовые сценарии общения, без необходимости формулировать сложные запросы, рассказали "Известиям" в компании.

"Такой подход в перспективе открывает возможности для запуска целого набора персональных ИИ-помощников, которые сделают жизнь абонента комфортнее", - считает вице-президент по розничному бизнесу компании Юрий Нефедов.

Ранее аналогичную услугу запустил "Вымпелком" - но у него иной подход к предоставлению доступа к нейросетям.

"Витрина нейросетей позволяет пользователям в мини-приложениях в Telegram и VK получатьк набору ИИ-инструментов без необходимости использовать зарубежные карты или проходить сложную регистрацию", - сообщил "Известиям" директор по продуктовому маркетингу "Билайна" Алексей Карев. По его словам, подписчикам доступны такиедля работы с текстами, изображениями, видео и аудио, как ChatGPT, Claude, Gemini и др.

В июне Yota запустила чат-бот в Telegram с доступом к 11 популярным ИИ, в том числе OpenAI o3, двум моделям китайской DeepSeek, Grok-3 и российской YandexGPT. T2 и "Мегафон" также предлагают клиентам "сборники" нейросетей, сообщили в компаниях.

Как правило, пользователям за деньги предлагается общаться с ChatGPT, Gemini, Claude и др. Однако продажа доступа к бесплатному западному ИИ, закрытому для, может привести к санкциям против связистов и судебным разбирательствам с их разработчиками, предупреждают юристы.