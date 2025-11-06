.
06 ноября 2025 года 10:16
Сотовые операторы начали предоставлять клиентам доступ к нейросетям
Егор Алеев/ТАСС
6 ноября. FINMARKET.RU - На российском сотовом рынке наметился новый тренд - сотовые операторы начали привлекать клиентов доступом к нейросетям. Так, в начале ноября такой сервис запустила МТС. Он отличается тем, что предлагает готовые сценарии общения, без необходимости формулировать сложные запросы, рассказали "Известиям" в компании. "Такой подход в перспективе открывает возможности для запуска целого набора персональных ИИ-помощников, которые сделают жизнь абонента комфортнее", - считает вице-президент по розничному бизнесу компании Юрий Нефедов. Ранее аналогичную услугу запустил "Вымпелком" - но у него иной подход к предоставлению доступа к нейросетям. "Витрина нейросетей позволяет пользователям в мини-приложениях в Telegram и VK получать доступ к набору ИИ-инструментов без необходимости использовать зарубежные карты или проходить сложную регистрацию", - сообщил "Известиям" директор по продуктовому маркетингу "Билайна" Алексей Карев. По его словам, подписчикам доступны такие нейросети для работы с текстами, изображениями, видео и аудио, как ChatGPT, Claude, Gemini и др. В июне Yota запустила чат-бот в Telegram с доступом к 11 популярным ИИ, в том числе OpenAI o3, двум моделям китайской DeepSeek, Grok-3 и российской YandexGPT. T2 и "Мегафон" также предлагают клиентам "сборники" нейросетей, сообщили в компаниях. Как правило, пользователям за деньги предлагается общаться с ChatGPT, Gemini, Claude и др. Однако продажа доступа к бесплатному западному ИИ, закрытому для РФ, может привести к санкциям против связистов и судебным разбирательствам с их разработчиками, предупреждают юристы.
Опубликовано Финмаркет
