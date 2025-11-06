Детские сим-карты уберегут детей от опасности

6 ноября. FINMARKET.RU - Депутаты Госдумы призывают профильное министерство скорее ввести в оборот детские, в случае необходимости готовы оперативно принять соответствующие законы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Депутаты Государственной Думы считают, что профильное министерство должно как можно скорее ввести в оборот детские сим-карты. Если для этого потребуется внесение изменений в федеральное законодательство, оперативно это сделаем", - написал Володин в четверг в своем канале в Мах.

Он отметил, что "по данным МВД, число детей, ставших жертвами телефонных и интернет-мошенников, за последние два года увеличилось на 30%: если в 2023 году их было почти 3,8 тыс., то в 2025 году от таких преступлений пострадали порядка 5 тыс. несовершеннолетних".

"Детские сим-карты, благодаря родительскому контролю и расширенной фильтрации трафика, должны способствовать защите ребёнка от действий мошенников и различного вида угроз. В первую очередь подразумевается возможность ограничивать пользование определенными сервисами и просмотр нежелательного контента. Также взрослые смогут получать геопозицию своих детей без подачи официального заявления, что позволит оперативно узнавать местонахождение ребёнка, если он долго не выходит на связь", - пояснил председатель Госдумы.

По его словам, "разрабатываемые меры направлены на то, чтобы уберечь детей от опасностей, с которыми в том числе они могут столкнуться в интернете или по телефону".

Володин также напомнил, что тему возможного введения безопасных сим-карт для детей выносил на обсуждение в своем телеграм-канале, в котором более 1,3 млн подписчиков, и 85% участников опроса высказались в поддержку такого решения.