.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Минфин предлагает платить обратный акциз при переработке нефти за рубежом по давальческой схеме - источники
06 ноября 2025 года 09:37
Детские сим-карты уберегут детей от опасности
|0
DPA/TASS
6 ноября. FINMARKET.RU - Депутаты Госдумы призывают профильное министерство скорее ввести в оборот детские сим-карты, в случае необходимости готовы оперативно принять соответствующие законы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Депутаты Государственной Думы считают, что профильное министерство должно как можно скорее ввести в оборот детские сим-карты. Если для этого потребуется внесение изменений в федеральное законодательство, оперативно это сделаем", - написал Володин в четверг в своем канале в Мах. Он отметил, что "по данным МВД, число детей, ставших жертвами телефонных и интернет-мошенников, за последние два года увеличилось на 30%: если в 2023 году их было почти 3,8 тыс., то в 2025 году от таких преступлений пострадали порядка 5 тыс. несовершеннолетних". "Детские сим-карты, благодаря родительскому контролю и расширенной фильтрации трафика, должны способствовать защите ребёнка от действий мошенников и различного вида угроз. В первую очередь подразумевается возможность ограничивать пользование определенными сервисами и просмотр нежелательного контента. Также взрослые смогут получать геопозицию своих детей без подачи официального заявления, что позволит оперативно узнавать местонахождение ребёнка, если он долго не выходит на связь", - пояснил председатель Госдумы. По его словам, "разрабатываемые меры направлены на то, чтобы уберечь детей от опасностей, с которыми в том числе они могут столкнуться в интернете или по телефону". Володин также напомнил, что тему возможного введения безопасных сим-карт для детей выносил на обсуждение в своем телеграм-канале, в котором более 1,3 млн подписчиков, и 85% участников опроса высказались в поддержку такого решения.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.