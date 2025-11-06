В Госдуме предложили маркировать вредные продукты

6 ноября. FINMARKET.RU - В Госдуме предложили маркировать вредные, где много соли, сахара и трансжиров. Письмо об этом глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минпромторга Антону Алиханову, сообщает "Российская газета"

Подобные эксперименты уже проводил Роспотребнадзор, пишет издание. В тексте обращения, подготовленного депутатом, говорится: опыт разных стран показывает, что потребители зачастую могут не знать о том ущербе, который могут нанести некоторые продукты их здоровью, не осведомлены они и о названиях вредных веществ, на содержание которых в продукции нужно обращать особое внимание.

"Наиболее эффективным инструментом в решении задачи информирования покупателей выглядит система контрастной маркировки вредных продуктов", - считает Нилов.

"Важны критерии отнесения продукта к категории "вредный". И меры по поддержке "полезных", которые сейчас дороже "вредных", - отмечает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она добавляет, что многие покупают то, что могут себе позволить. "Не стоит людей нервировать плохой маркировкой, если нет возможности сделать полезную еду более доступной", - добавляет эксперт.