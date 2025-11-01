К 2030 г. генеративный ИИ принесет ритейлу до 160 млрд руб. прибыли

1 ноября. FINMARKET.RU -технологий генеративного искусственного интеллекта (генИИ) к 2030 г. может принести российскому ритейлу и интернет-торговле до 160 млрд руб. дополнительной операционной прибыли ежегодно, подсчитали "Яков и партнеры" и Nielsen. В сегменте потребительских товаров ожидаемый эффект ниже - 60-100 млрд руб. в год. Эксперты связывают рост прежде всего с внедрением решений для прогнозирования спроса и автоматизации маркетинговых процессов. В исследовании оценивался уровень цифровой зрелости 100 крупнейших российских компаний в розничной торговле и производстве потребительских товаров (CPG), пишут "Ведомости"

По данным отчета, около 70% компаний уже перешли от стадии экспериментов к масштабированию цифровых решений. Средний объем инвестиций в цифровизацию составляет 1,1% выручки, а 95% проектов реализуются собственными силами. Как говорится в отчете, на горизонте 3-5 лет цифровизация способна обеспечить дополнительный прирост EBITDA на уровне 10-13% в розничной торговле и 8-10% в CPG. В расчет включены эффекты от внедрения генеративного, роботизации и новых цифровых бизнес-моделей.

Около трети компаний уже экспериментируют с генИИ, который может самостоятельно создавать тексты, изображения и другие типы контента, говорится в исследовании. Среди ритейлеров 35% находятся на стадии активного внедрения, в CPG - 25%. До масштабирования дошли 12% ритейлеров, тогда как среди производителей потребительских товаров таких примеров пока нет.

Наиболее распространенные сценарии применения связаны с маркетингом, продажами и клиентским сервисом, а также HR-функциями и IT. Компании используют генИИ для генерации контента, создания виртуальных помощников, персонализации коммуникаций, анализа отзывов и автоматизации визуальных материалов.

Как поясняется в исследовании, около 75% работодателей в потребительском секторе сообщают о нехватке персонала, особенно в линейных позициях. Это стимулирует компании активнее внедрять автоматизацию, включая роботизацию и технологии генИИ. Среди основных факторов, которые подталкивают бизнес к внедрению технологий, авторы исследования также называют конкуренцию со стороны интернет-торговли и рост стоимости заемных средств. По оценке аналитиков, доля e-commerce в общем объеме розничного рынка к 2030 г. увеличится почти в 1,5 раза - до 36-39%.