Косметика может подорожать на 6-10%

31 октября. FINMARKET.RU -в 2025-2026 году может подорожать на 6-10%. Об этом "Известиям" рассказала руководитель по управлению продуктовым портфелем Avon Россия Галина Неверова.

"Рост цен во многом связан с увеличением себестоимости упаковки и логистики, инфляционным давлением, а также колебаниями валютных курсов, поскольку часть компонентов и сырья остается импортной", - сообщила представитель отрасли.

По ее словам, дополнительным фактором станет введение с 2025 года обязательной маркировки всей косметической продукции, что также повышает себестоимость как производимой на территории России, так импортируемой продукции.

Неверова отметила, что производители стремятся сдерживать рост цен за счет оптимизации ассортимента и локализации производства.

"По нашим прогнозам, в 2026 году рынок косметики продолжит расти, прежде всего за счет онлайн-сегмента. Мы ожидаем сохранения устойчивого интереса потребителей к доступной, но качественной косметике", - резюмировала эксперт.