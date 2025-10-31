Россияне начали экономить на продуктах

31 октября. FINMARKET.RU - Угасание потребительской активности начало прослеживаться в сегменте товаров повседневного спроса, пишет "Коммерсант" . В январе-сентябре количество чеков потребителей в продуктовых магазинах выросло на 3,5% год к году, подсчитали в сервисе "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" (оператор фискальных данных). Еще в январе-апреле динамика оценивалась в 6%. В "Эвоторе" говорят, что в январе-сентябре в универсальных продуктовых магазинах число покупок было на уровне прошлого года, в специализированных выросло всего на 1,5%, а, например, в мясных лавках опустилось на 7% год к году. Оборот розницы растет, но лишь за счет увеличения цен и, соответственно, среднего чека. Согласно "Чек Индексу", в январе-сентябре за поход в продуктовый магазин потребители тратили в среднем 1,1 тыс. руб., рост год к году на 9%.

Негативный тренд, по всей видимости, будет укрепляться - аналитики уже начали фиксировать снижение продаж в базовых категориях товаров.

Согласно "Такском" (оператор фискальных данных), в сентябре-октябре продажи основных продуктов питания в натуральном выражении опустились на 5% год к году. Например, молоко, по данным аналитиков, за этот период потеряло 8%, гречка - 9%, а рис - 10%. В T-Pay говорят, что январе-сентябре количество покупок в супермаркетах потеряло 2% год к году.

Замедление роста спроса напитания сказывается на показателях ключевых ритейлеров.

Ритейлеры активно оптимизируют форматы своих магазинов. Согласно Infoline, в январе-сентябре количество супермаркетов и гипермаркетов снизилось на 1,4% год к году. Рынок переформатируется в пользу дискаунтеров и магазинов у дома.

Оборот розницы растет, но лишь за счет увеличения цен и, соответственно, среднего чека. Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров считает, что итогом года станет просадка спроса. Предстоящий период предновогодних продаж, по его мнению, не сможет сгладить эту картину.