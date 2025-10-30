Частный спрос до конца года продолжит заметно расти

30 октября. FINMARKET.RU - Росстат опубликовал свежую порцию макроэкономических данных, которые позволяет сделать предварительные выводы о состоянии экономики в третьем квартале 2025 года. На фоне замедления экономического роста доходы населения продолжают уверенно расти, пишет "Коммерсантъ".

И хотя данные Росстата о рынке труда в сентябре подтверждают начало вероятного охлаждения, текущие оценки индекса потребительских настроений заметно выросли, а доля опрошенных, предпочитающих на свободные деньги покупать дорогостоящие товары, выросла до 26,6% (плюс 2,1 п. п. за месяц), хотя ожидания снизились.

В ЦМАКП полагают, что подогретый отложенным спросом, относительно крепким рублем и введением утильсбора на автомобили частныйдо конца года продолжит заметно расти.