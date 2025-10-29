.
29 октября 2025 года 10:22
Доходы от реализации жилья сократились у 10 крупнейших девелоперов
Игорь Онучин/ТАСС
29 октября. FINMARKET.RU - Выручка 20 крупнейших девелоперов России по объемам строительства (по данным Единого реестра застройщиков) от реализации квартир по договорам долевого участия за 9 месяцев 2025 г. составила 1,27 трлн руб. Это следует из статистики Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), пишут "Ведомости". За год данный показатель сократился на 14%. Продажи жилья у этих застройщиков за это же время упали на 11% - до 121 659 лотов. При этом средняя стоимость квадратного метра по итогам реализации увеличилась на 11,6% - до 244 700 руб. Динамика выручки девелоперских компаний прежде всего зависит от объемов продаж, отмечает заместитель гендиректора по работе с жилой недвижимостью Ricci Наталия Кузнецова. По ее словам, сокращение программы субсидированной ипотеки и удорожание рыночных кредитов привели к снижению спроса, а роста цен оказалось недостаточно, чтобы это компенсировать. Доходы от реализации жилья сократились у 10 крупнейших компаний. Различия в динамике выручки девелоперов объясняются спецификой рынков и сегментов, в которых работает конкретная компания, а также маркетинговыми стратегиями и степенью зависимости от ипотеки, говорит эксперт группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства Антон Тренин.
Опубликовано Финмаркет
