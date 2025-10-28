В РФ планируется реформа контроля деятельности органов МСУ

28 октября. FINMARKET.RU - Правительство одобрило реформу правового регулирования деятельности органов местного самоуправления (МСУ). Проект нового закона «Об организации контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления» и изменения в закон об общих принципах организацииодобрила на своем заседании 27 октября комиссия Белого дома по законопроектной деятельности. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на свои источники, близкие к комиссии.

Среди новшеств, автором которых является Минюст, введение практики профилактических мероприятий в виде визитов и консультаций и, по сути, предписаний об оптимизации бюджетных трат.

По сути, авторы документа хотят сформировать правовое регулирование контрольно-надзорной деятельности в отношении органов МСУ и их должностных лиц, отмечает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Надзор осуществляется и сейчас, но сложившаяся в сфере практика позволяет сделать вывод о недостаточности существующих механизмов, добавляет он. Объектом надзора, который будет координировать прокуратура, станут действия (бездействие) чиновников по решению вопросов обеспечения жизнедеятельности населения, поясняет Груздев.

Как следует из проектной документации, мерами профилактики предлагается считать «информирование» и «объявление предостережения». В законопроект включены положения, предусматривающие обязательность учета контрольно-надзорными органами особенностей, связанных с формированием местных бюджетов и процедурой муниципальных закупок. Это должно способствовать уменьшению расходов местных бюджетов на выплату штрафов и исполнение судебных решений и позволит направить высвободившиеся средства на решение вопросов обеспечения жизнедеятельности населения, уверены авторы.

Важно, что новыми нормами предлагается риск-ориентированный подход и возможность учета состояния местных бюджетов при осуществлении контрольно-надзорной деятельности за органами МСУ, отмечает председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко. «Кроме того, предполагается вступление законопроекта в силу 1 сентября 2027 г., т. е. дается почти два года на подготовку федеральной и региональной нормативно-правовой базы. В целом это очень качественный документ, целиком и полностью его поддерживаю», – заключил сенатор.