Операторам пойдут на уступки при распределении частот 5G

28 октября. FINMARKET.RU - Власти могут сделать ряд уступок операторам при выделении частот для развертывания сетей 5G. Количество лотов аукциона может вырасти вдвое, их стартовая стоимость снизится, а на сетях нового поколения можно будет ставить импортное оборудование — такие условия связисты обсуждают с властями, сообщают «Известия». В Минцифры подтвердили: рассмотрение условий аукциона, который изначально планировалось объявить до конца 2025 года, действительно ведется.

Эксперты считают эти меры логичными, поскольку они снизят единовременные расходы на получение 5G-частот, что не будет давить на стоимость связи. А возможность запуска 5G на имеющемся импортном оборудовании и частотах делает приход технологии вв 2026 году более вероятным.

В целом, от развертывания сети 5G в нашей стране Минцифры ожидает улучшения качества услуг связи, повышения скорости передачи данных и внедрения российского телеком-оборудования, отметили в ведомстве.