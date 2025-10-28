.
28 октября 2025 года 08:44
Операторам пойдут на уступки при распределении частот 5G
28 октября. FINMARKET.RU - Власти могут сделать ряд уступок операторам при выделении частот для развертывания сетей 5G. Количество лотов аукциона может вырасти вдвое, их стартовая стоимость снизится, а на сетях нового поколения можно будет ставить импортное оборудование — такие условия связисты обсуждают с властями, сообщают «Известия». В Минцифры подтвердили: рассмотрение условий аукциона, который изначально планировалось объявить до конца 2025 года, действительно ведется. Эксперты считают эти меры логичными, поскольку они снизят единовременные расходы на получение 5G-частот, что не будет давить на стоимость связи. А возможность запуска 5G на имеющемся импортном оборудовании и частотах делает приход технологии в РФ в 2026 году более вероятным. В целом, от развертывания сети 5G в нашей стране Минцифры ожидает улучшения качества услуг связи, повышения скорости передачи данных и внедрения российского телеком-оборудования, отметили в ведомстве.
