INTERFAX.RU
28 октября 2025 года 08:26
Власти расширяют контроль за иностранными инвестициями
Кирилл Кухмарь/ТАСС
28 октября. FINMARKET.RU - Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", пишут "Ведомости", ссылающиеся на свой источник. Законопроект подготовлен ФАС и направлен на ужесточение контроля над иностранными инвестициями в критически важные активы России. В частности, предлагается расширить список стратегических отраслей, вложения в которые требуют согласования с правкомиссией по иностранным инвестициям. Законопроект предлагает считать стратегическими не только компании, которые непосредственно осуществляют деятельность в критически важных отраслях, но и те, которые потенциально могут ее осуществлять в будущем в связи с наличием необходимых ресурсов, говорит генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Такая формулировка создает ситуацию правовой неопределенности, когда практически любая крупная российская компания может быть признана стратегической.
Ключевые слова: РФ, иноинвестиции, контроль
