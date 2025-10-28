Власти расширяют контроль за иностранными инвестициями

28 октября. FINMARKET.RU - Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", пишут "Ведомости", ссылающиеся на свой источник.

Законопроект подготовлен ФАС и направлен на ужесточение контроля над иностранными инвестициями в критически важные активы России. В частности, предлагается расширить список стратегических отраслей, вложения в которые требуют согласования с правкомиссией по иностранным инвестициям.

Законопроект предлагает считать стратегическими не только компании, которые непосредственно осуществляют деятельность в критически важных отраслях, но и те, которые потенциально могут ее осуществлять в будущем в связи с наличием необходимых ресурсов, говорит генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Такая формулировка создает ситуацию правовой неопределенности, когда практически любая крупная российская компания может быть признана стратегической.