28 октября 2025 года 08:50
Бензин начал дешеветь
Сергей Мальгавко/ТАСС
28 октября. FINMARKET.RU - На российском топливном рынке началась коррекция после того, как оптовые цены на бензин несколько раз обновили исторические максимумы, пишет "Коммерсантъ". Марка АИ-92 на бирже подешевела за день более чем на 3%, до 71,75 тыс. рублей за тонну. Аналитики сходятся во мнении, что коррекция связана с сезонным падением розничного спроса и постепенно выходящими из плановых ремонтов НПЗ. В аналитической компании "ОМТ-Консалт" добавляют, что охлаждение спроса также произошло и на бирже. По словам участников торгов, которые приводят аналитики, некоторые крупные продавцы не смогли реализовать запланированный объем из-за того, что цены спроса были существенно ниже цен предложения. В "ОМТ-Консалт" ожидают планомерного снижения оптовых цен в ближайшее время при отсутствии новых инцидентов на НПЗ
