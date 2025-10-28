Компании по аренде жилья стали лидерами роста в своем сегменте

28 октября. FINMARKET.RU - Самым быстрорастущим сегментом рынка размещения стали компании, специализирующиеся на аренде квартир, пишет "Коммерсантъ". За год их число увеличилось на 13,2%. Это продиктовано ростом на 17–25% за год предложения квартир, которые сдаются в краткосрочную аренду. Такие объекты все чаще передают профессиональным управляющим, сдающим их за комиссию.

На начало октября в России было зарегистрировано 10,68 тыс. юридических лиц, специализирующихся на аренде квартир, подсчитали в «Контур.Фокусе». Год к году этот показатель вырос на 13,2%. Это превышает динамику в смежных сегментах. Количество зарегистрированных в России компаний, специализирующихся на гостиничной деятельности, за год выросло на 4,3%, на развитии кемпингов и глемпингов — на 12,8%, до 1,4 тыс. В общей сложности количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, оказывающих услуги размещения, за год увеличилось на 6,98%, до 37,95 тыс. организаций.

Число компаний, занимающихся арендой квартир, растет вместе с развитием рынка краткосрочной аренды. Главный аналитик ЦИАН Алексей Попов говорит, что количество уникальных лотов на площадке за год увеличилось на 17%, до 332 тыс. В 2024 году этот рост оценивался в 33%, в 2023-м — в 50%. Директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин зафиксировал рост экспозиции на 20% за год. Руководитель по развитию сервисов для арендодателей «Авито Путешествий» Рауль Салахов отмечает увеличение предложения на 25%.