Продажи альтернативных видов икры растут

"белой" икры (ее добывают из сельди, минтая, трески и прочих) с сентября 2024 года по август 2025 года выросли на 27,8% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как красной - снизились за это же время на 32,6%, по данным агентства "Нильсен", представленным на Международном рыбопромышленном форуме. Отдельно оно выделяет икру мойвы, которую также можно отнести к «белой», ее реализация увеличилась на 17,7% за тот же период, пишут "Ведомости"

Похожие данные и у исследовательской компании NTech. По словам ее представителя, по итогам первого полугодия 2025 г. рынок натуральной (не имитированной) икры сократился в объеме в первую очередь за счет падения продаж красной. Продажи черной икры сократились в натуральном выражении на 30% за первые полгода до 9286 кг,

Смещение спроса от красной икры к альтернативным видам фиксируют и крупные сети.

Спрос на красную икру снизился на фоне ее подорожания, говорит директор по маркетингу "Путины" Кира Леус. Управляющий партнер Agro & Food Communication Илья Березнюк утверждает, что, помимо этого, изменилась и сама структура потребительских предпочтений. Так, востребованность икры минтая растет на фоне ее продвижения и популяризации в последние годы, указывает он. Невзирая на динамику цен, отката в потреблении красной икры, например, к уровню пятилетней давности уже не будет, считает Березнюк.