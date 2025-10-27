Какие законы вступят в силу в ноябре

В ноябре вырастут пенсии, изменится порядок наследования и оформления SIM-карт, произойдут законодательные изменения, касающиеся наследников, а также тех, кто любит менять телефонные номера, пишет "Российская газета"

С ноября Социальный фонд России проведет плановый перерасчет пенсионных выплат для ряда получателей. Индексация пройдет в автоматическом режиме. Так, удваивается фиксированная выплата к страховой пенсии - c 8 907,7 рубля до 17 815,4 рубля - тем пенсионерам, которым исполнилось 80 лет. Дополнительно им сохраняется надбавка за уход - 1 314 рублей, если они в таковом нуждаются.

С 1 ноября вступает в силу новый порядок учета и погашения долгов по налогам для физлиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями. Теперь налоговая задолженность будет взыскиваться как в судебном, так и во внесудебном порядке в зависимости от согласия или несогласия человека с взыскиваемой суммой налога.

"Если разногласий нет, сумма будет погашаться или списываться со счетов во внесудебном порядке, а при их наличии - через суд", - отмечают в Федеральной налоговой службе (ФНС). Спорным долгом по налогам считается сумма, с которой налогоплательщик не согласен и подал жалобу или заявление о перерасчете. До урегулирования спора с налоговиками эти деньги не будут списываться с единого налогового счета в личном кабинете.

Брокеры с 5 ноября должны будут обновить правила взаимодействия с клиентами. С этой даты вступают в силу основные положения базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулироемой организации (СРО) в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

В том числе брокеры должны будут заранее рассказывать клиентам о потенциальных рисках операций, а также им будет запрещено навязывать дополнительные финансовые инструменты при недостаточной информированности клиента. Кроме того, должны быть улучшены сроки и качество реакции брокера на жалобы клиента.

С 24 ноября нотариусы смогут проверять наличие долгов у наследодателя в Бюро кредитных историй. Также нотариусы должны будут рассказывать заявившим о праве на наследство о наличии или отсутствии долгов у наследодателя.

Нотариус должен будет сообщить информацию о долгах умершего будущим наследникам либо в письменной форме по известному адресу места жительства, либо по электронной почте, либо познакомить их с этой информацией при личной встрече. Это должно помочь избежать претендентам на наследство излишних бюрократических процедур и снизить риски неожиданных долгов в будущем. Информация поможет наследникам принять более взвешенное решение о вступлении в наследство либо об отказе от него.

С 1 ноября россияне не смогут оформить на себя более двадцати SIM-карт. Операторам будет запрещено обслуживать номера, если не подтверждены данные владельца или не проверено количество SIM-карт, оформленных на одного человека. Меры направлены на борьбу с анонимными номерами и телефонным мошенничеством.

В пресс-службе МТС рассказали, что операторы соблюдают требования по верификации абонента гражданина России. Для оформления договора требуется паспорт, а оператор обязан провести проверку данных в государственных информационных системах - в "Госуслугах", базе МВД и иных. Важно, что требования по верификации абонента гражданина России не менялись уже несколько лет: для оформления договора потребуется паспорт.

Найти информацию о количестве оформленных номеров можно через портал "Госуслуги". С 1 апреля там доступен сервис "Сим-карты", где можно посмотреть, сколько абонентских номеров зарегистрировано на человека.

С 1 ноября оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей смогут осуществлять только организации и ИП, включенные в госреестр. Не включенным в реестр оборот метанола будет запрещен. По этому закону оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей будет возможен при условии их обязательной денатурации, за исключением установленных правительством случаев. Однако требование о денатурации вступит в силу, когда правительство отдельным актом установит требования и порядок денатурации. Метанол - опасный яд. Даже при небольшой дозе его потребление может повлечь смерть. И случаи массового отравления алкогольными суррогатами, содержащими метанол, происходили неоднократно. При этом ни на запах, ни на вкус, ни на цвет метанол не отличается от этанола.