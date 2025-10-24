Лидером по покупке квартир стал Нижний Новгород

24 октября. FINMARKET.RU - Лидером по общей доле проданных квартир в 2025 году стал Нижний Новгород: здесь уровень распроданности за последний год достиг 89%. На 2-м месте - Омск (83%), а замыкает тройку лидеров Москва (81%). К такому выводу пришли аналитики группы "Самолет" и компании MACON, которые провели исследование по доле проданных квартир в проектах на высокой стадии готовности, пишут "Известия"

Согласно исследованию, 4-е место делят между собой Санкт-Петербург и Казань - в каждом из этих городов данный показатель находится на уровне 78%. За ними следуют Екатеринбург (74%) и Новосибирск (62%). Наименьший же уровень распроданности в пределах нормативных показателей наблюдается в Перми (60%), а за пределами этих показателей - в Самаре и Ростове-на-Дону (49% в обоих городах).

Если говорить про общий объем экспозиции, то, по данным исследования, здесь лидирующие позиции ожидаемо занимают Москва (73 302 квартиры) и Санкт-Петербург (20 605). В топ-5 городов по количеству выведенных на рынок квартир в новостройках также входят Краснодар (13 888), Екатеринбург (12 198) и Новосибирск (8848).

При этом города-лидеры по распроданности - Нижний Новгород и Омск - отличаются одними из самых низких объемов экспозиции из всей выборки: 1459 и 2097 квартир соответственно. Меньше всего квартир в этой категории проектов представлено в Челябинске (476) и Сочи (272).

Данные по проектам на низкой стадии готовности выглядят совершенно иначе. Так, например, средний показатель распроданности в этом сегменте составляет всего 25%. Чаще всегов таких проектах покупают в Санкт-Петербурге (40%), Казани (39%) и Москве (39%). За этими городами с небольшим отрывом следуют Нижний Новгород (37%), Ростов-на-Дону (37%) и Краснодар (33%). Самым низким спросом лоты в проектах на ранних стадиях строительства пользуются в Самаре и Воронеже, где показатели распроданности составляют всего 9 и 7% соответственно.