АЗС проверят на качество топлива

24 октября. FINMARKET.RU - Национальный автомобильный союз направил письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой организовать проверки АЗС на качество реализуемого топлива, пишут "Известия"

"По данным участников рынка и по обращениям автомобилистов в Национальный автомобильный союз, на заправках появляется топливо, не соответствующее требованиям законодательства. Образуются нелегальные АЗС, мобильные заправочные комплексы, реализующие разные виды моторного топлива без использования сертифицированного оборудования, с недоливом", - говорится в письме НАС.

Еще в 2023 году правительство ввело мораторий на проверки бизнеса, он действует до 2030-го как одна из мер поддержки бизнеса. Контрольно-надзорные мероприятия по отношению к заправкам проводятся лишь в отдельных регионах по предписаниям Генпрокуратуры, сообщал в интервью «Известиям» глава Росстандарта Антон Шалаев. Наиболее частыми из нарушений глава агентства называл превышение массовой доли серы и температуры вспышки в открытом тигле.

Как указано в письме НАС, сейчас фактически утрачен оперативный контроль за качеством топлива, что «может привести к массовым проблемам автовладельцев, потерям из-за недолива, аварийным ситуациям из-за несоблюдения правил безопасности». «Известия» направили запросы в Росстандарт, Минэнерго и Генпрокуратуру.

"Автомобильное топливо — товар первой необходимости, а его качество напрямую влияет на безопасность граждан и экономику страны. На этом рынке с высокой конкуренцией, где представлено более 100 участников и свыше 30 тыс. АЗС, необходим четкий контроль со стороны государства. Особенно важно обеспечить такой контроль сейчас, когда отдельные заправки могли столкнуться с локальным дефицитом, что создает потенциальный соблазн решить проблему незаконными способами, подделывая, размешивая бензин, проводя различные манипуляции по увеличению его объема", — пояснил "Известиям" президент НАС Антон Шапарин.

В октябре в СМИ появились сообщения о жалобах россиян на выход из строя китайских автомобилей Geely из-за проблем с двигателями. В Geely Motors заявили, что проблема в уровне оксидантов в российском бензине, к которому не адаптированы китайские модели. В компании отметили, что в курсе обращений владельцев, но они не носят массовый характер.