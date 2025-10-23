Кого может затронуть изменение системы социального страхования

23 октября. FINMARKET.RU - Минфин скорректировал прогноз по бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России (СФР) на 2025 год: дефицит увеличится до 779,8 миллиарда рублей против 369,5 миллиарда, предусмотренных в действующем бюджете. Доходы фонда составят 16,2 триллиона рублей, что примерно на 400 миллиардов меньше прежнего прогноза, расходы вырастут на 100 миллиардов - примерно до 17 триллионов. "Технический" дефицит, как уточняет минфин, связан с изменением параметров сводной бюджетной росписи и будет покрываться за счет остатков прошлых лет. Тем не менее рост дефицита усиливает необходимость поиска новых источников финансирования и пересмотра правил расходования средств. На этом фоне обсуждаются, которые затрагивают систему обязательного медицинского страхования (ОМС) и сам принцип ее универсальности для разных категорий граждан. Фактически речь идет о том, чтобы перераспределить финансовую нагрузку внутри системы, не нарушив базовый принцип доступности медицинской помощи, пишет "Российская газета".

Одно из вероятных направлений - страхование иностранных граждан. Замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева еще летом направила в минздрав предложение обязать мигрантов приобретать полис добровольного медицинского страхования при въезде в Россию.

Ежегодно, по данным ведомства, более 5 миллионов иностранцев и лиц без гражданства обращаются за медпомощью. В это число в том числе входят беременные женщины. В большинстве случаев экстренная помощь им оказывается бесплатно, а родильные дома и детские больницы обязаны принимать беременных иностранок и новорожденных вне зависимости от наличия страховки.

Однако действующие нормы создают условия для злоупотреблений. Судебная практика показывает, что иностранцы часто ссылаются на международные соглашения - например, в рамках СНГ или ЕАЭС, - которые обязывают Россию оказывать экстренную помощь бесплатно. В результате расходы ложатся на бюджет без последующего возмещения, причем помощь оказывают и "нелегалам". Только в 2024 году МВД выявило свыше 153 тысяч нарушений миграционного законодательства, а в первом квартале 2025-го - более 60 тысяч.

Второй вариант можно считать наиболее близким к практической реализации. Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов недавно напоминал, что минздрав предлагает выдавать полис ОМС трудовым мигрантам только при наличии не менее пяти лет страхового стажа вместо трех, как сейчас. По его словам, соответствующий законопроект уже рекомендован к принятию в первом чтении.

Параллельно обсуждается вопрос участия в страховой системе неработающих граждан. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обязать безработных россиян самостоятельно оплачивать медицинское страхование, чтобы "честно работающие люди" не оплачивали услуги "тунеядцам".

По ее словам, государство и без того несет значительные расходы на пенсионеров, инвалидов и детей, но среди трудоспособных россиян есть те, кто сознательно избегает официального трудоустройства. Предполагаемая сумма ежегодного взноса - около 45 тысяч рублей.

Таким образом, вокруг системы ОМС формируется новый контур законодательных инициатив. Эксперты считают, что эти меры могут способствовать укреплению финансовой устойчивости и справедливости системы, но требуют точной настройки и учета интересов всех участников.