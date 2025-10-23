.
ВТБ ждет прибыль от второго выделения заблокированных активов и пассивов в "несколько десятков" миллиардов рублей
23 октября 2025 года 10:33
Промышленность просит доработать идею создания "Росэнергопроекта"
Сергей Фадеичев/ТАСС
23 октября. FINMARKET.RU - Крупная промышленность раскритиковала проект Минэнерго по созданию "Росэнергопроекта" — государственного оператора поддержки энергорынка. РФ планирует к 2042 году построить до 90 ГВт мощностей, что будет стоить более 45 трлн руб. и может увеличить цены на электроэнергию вдвое, пишет "Коммерсантъ". В Минэнерго считают, что новый институт поможет снизить нагрузку на энергорынок, но промышленные потребители, оплачивающие энергостройки, ожидают обратного эффекта. По мнению «Сообщества потребителей энергии», в законопроекте не обозначены конкретные меры по управлению и оптимизации стоимости электроэнергии. При этом контроль за инвестпрограммами и ценообразованием со стороны «Росэнергопроекта» грозит ростом их стоимости и снижением уровня конкуренции, а разработанные нормы, наоборот, могут увеличить нагрузку для промышленных потребителей электроэнергии, уверены в ассоциации. Последняя редакция законопроекта о создании «Росэнергопроекта», как пишет “Ъ”, содержит ряд новаций. Так, с машиностроителями предлагается заключать договоры отраслевого заказа, а за задержки поставок оборудования ввести штрафы. Предусмотрено аккумулирование на базе специального уполномоченного банка средств господдержки, включая дивиденды компаний, инфраструктурных надбавок и штрафов за нарушение условий договоров. Минэнерго ожидает, что законопроект вступит в силу с 2026 года.
Ключевые слова: РФ, энергетика, проект
