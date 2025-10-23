.
Главное
Купленное на бирже зерно "РЖД" повезут в приоритетном порядке
23 октября 2025 года 09:31

Купленное на бирже зерно "РЖД" повезут в приоритетном порядке

Набатов Юрий/Фотохроника ТАСС
23 октября. FINMARKET.RU - Перевозка приобретенного на бирже зерна будет осуществляться РЖД в третью очередь в рамках правил недискриминационного доступа (ПНД) к инфраструктуре вместо текущей восьмой-девятой, следует из письма курирующего транспорт вице-премьера Виталия Савельева президенту Владимиру Путину от 7 октября, с которым ознакомились "Ведомости".

В Национальной торговой бирже (НТБ) поддерживают повышение приоритетности перевозки по сети РЖД продаваемого через биржевые торги зерна. По мнению представителя НТБ, повысит привлекательность организованных торгов агропродукцией и будет способствовать росту ликвидности и оборачиваемости товара.

Однако по мнению президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, повышение приоритета в перевозках биржевого зерна в текущих условиях никаких стимулов для участников рынка не даст. Более действенным был бы перевод зерна в первый тарифный класс в рамках прейскуранта РЖД, что приравняло бы его по статусу к перевозкам социально значимых грузов, полагает Злочевский.

Как считает гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров, формирование приоритета осложнит согласование отправок со стороны РЖД, поскольку сейчас речь идет в основном об отправках в размере нескольких вагонов за раз. Кроме того, он считает, что преференции не ускорят доставку зерна.


Ключевые слова:    РФ,  зерно,  перевозки

 
