Рынок e-commerce предложил специальный налоговый режим для ПВЗ

23 октября. FINMARKET.RU - Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) направила министру экономического развития Максиму Решетникову предложение создать отдельный ОКВЭД (код рода деятельности по общероссийскому классификатору) и специальный налоговый режим для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов, сообщают "Ведомости".

Ассоциация предлагает протестировать отраслевой спецрежим в пилотных регионах. Он может включать фиксированный налог, привязанный к числу, и льготную ставку на доходы или прибыль. Это, по мнению АУРЭК, позволит легализовать бизнес, уменьшить нагрузку на предпринимателей и компенсировать эффект от снижения порога выручки для освобождения от НДС с 60 млн до 10 млн руб.

Часть маркетплейсов поддерживает инициативу АУРЭК. Например, представитель Wildberries заявил, что создание отдельного кода ОКВЭД для ПВЗ оправданно, поскольку это "отдельный вид бизнеса, который сейчас не может себя найти в текущем классификаторе видов деятельности".

Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров также считает, что логика в выделении отдельного ОКВЭДа прослеживается: ПВЗ - это бизнес с низкой рентабельностью, устойчивость которого достигается только при управлении несколькими точками.