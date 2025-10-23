Власти отложили введение категории МСП+

23 октября. FINMARKET.RU -новой категории бизнесапока отложили, заявили « Известиям » участники рынка. Этот статус могли бы получить компании, которые уже выросли из параметров малых и средних предприятий, но не готовы переходить в сегмент крупных, так как боятся потерять поддержку от государства.

Поручение проработать меры для категории МСП+ дал Владимир Путин на ПМЭФ-2023. Механизм должен был заработать в 2025 году. Его запуск активно обсуждали власти, писали ранее «Известия».

Сейчас законодательно не установлено определение категории МСП+, поэтому в федеральном проекте не предусмотрены меры поддержки для нее, заявили «Известиям» в пресс-службе Минэка. Однако дискуссия о расширении категорий предпринимателей и выделении тех МСП, которые переросли порог средних, продолжается, добавили в ведомстве.

Введение нового механизма перенесли на более поздний срок в связи с необходимостью детальной проработки, сообщил член координационного совета «Деловой России» Алексей Кучмин. Введение меры отложили, но к ней вернутся, когда для этого будут подходящие экономические условия, сообщила вице-президент ТППЕлена Дыбова.

Пилотный проект планируют запустить не раньше 2026-го, считает Алексей Кучмин. Тем не менее поправку в закон об МСП, которая фиксирует новую категорию, собираются внести до конца года, уточнил управляющий партнер юридической фирмы BBNP, член московской «Деловой России» Максим Барашев. В ближайшие месяцы необходимо провести всю подготовительную работу — утвердить методологию, критерии отбора, механизмы поддержки, добавил Алексей Кучмин.

По его словам, причиной отсрочки введения механизма могло стать техническое несоответствие сроков и необходимости более тщательной подготовки. Например, нужно уточнить пороги выручки и численности компаний, продумать правила плавного выхода из режима поддержки, добавил доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора Президентской академии Даниил Гоненко.

В России действует градация бизнеса: микро-, малые, средние и крупные предприятия. К первым относятся компании, в которых до 15 наемных сотрудников, а годовой доход — до 120 млн рублей. Малые могут насчитывать от 16 до 100 человек в штате, а годовой доход не должен превышать 800 млн. Для средних критерии такие — от 101 до 250 сотрудников, годовой доход — до 2 млрд. Субъекты МСП пользуются рядом преференций, в их числе — налоговые льготы, пониженные ставки страховых взносов, освобождение от плановых проверок, упрощенный бухучет, субсидируемые кредиты и скидки на аренду госимущества.

Кроме того, введение новой категории временно отсрочили из-за приоритизации расходов, считает ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. Государство сейчас сконцентрировано на выполнении социальных обязательств и обеспечении обороноспособности — это справедливые приоритеты, обратил внимание эксперт.

В 2026–2028 годах предусмотрено повышенное финансирование основных мер поддержки малого бизнеса — около 200 млрд, заявили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Это позволит обеспечить в том числе создание промышленных и технопарков для небольших предприятий, продолжить работу над программами льготного кредитования и «зонтичных» поручительств (государство дает гарантию перед банком, если у бизнеса не хватает залога для займа. — «Известия»). То есть предприниматели, заинтересованные в качественном росте, получат необходимую поддержку в полном объеме, добавили в министерстве.

Тем не менее сама логика механизма МСП+ остается обоснованной — компании, которые выросли из критериев среднего бизнеса (выручка свыше 2 млрд рублей, штат более 250 человек), но еще не стали крупными корпорациями, нуждаются в поддержке для дальнейшего масштабирования, считает Игорь Расторгуев из AMarkets.