Власти отложили отмену льготы по НДС на российский софт

23 октября. FINMARKET.RU - Правительствосочло возможным отложить отмену льготы по уплате НДС при реализации российского ПО, внесет соответствующие изменения ко второму чтению законопроекта о правках в Налоговый кодекс, сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Правительство внимательно рассмотрело аргументы, приведенные в обращении отраслевых ИТ-ассоциаций по вопросу отмены льготы по НДС на российское ПО, а также проанализировало позицию профильного ведомства по этому вопросу, отметил он.

"По итогам проведенных обсуждений (консультаций) с Минфином России, депутатами Госдумы и сенаторами правительство полагает возможным отложить отмену действующей льготы по НДС, которая сейчас может негативно сказаться на темпах развития и внедрения российского ПО в экономике", - заявил Григоренко, слова которого передал его аппарат.

По словам вице-премьера, правительство планирует ко второму чтению внести поправки, исключающие отмену льготы по НДС для разработчиков отечественного ПО.

В среду вечером глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров заявил, что предлагается "плавный поэтапный переход" к отмене льготы по НДС для ИТ-отрасли.

"Предлагается установить более плавный поэтапный переход к предстоящей отмене льгот по НДС в отношении исключительных прав на российские программы для ЭВМ и базы данных, принимая во внимание, что соответствующие договоры, в том числе по представленным лицензиям, носят характер длящийся и заключены между налогоплательщиками в условиях действующего законодательства о налогах и сборах", - сказал Макаров в ходе пленарного заседания Госдумы, где рассматривались в первом чтении правительственные поправки в Налоговый кодекс.

Министр финансов Антон Силуанов в свою очередь сообщил, что правительство готово рассмотреть предложения комитета в рамках второго чтения законопроекта. В частности, относительно предложений по более плавной отмене льгот по НДС для отечественного ПО он отметил, что "мы готовы работать в этом направлении, понимаем, что значительная часть программного обеспечения приобретается и для государственных компаний". "Взвесим все за и против и, я уверен, мы найдем соответствующее решение ко второму чтению", - сказал он.

Ранее на этой неделе крупнейшие российские ИТ-ассоциации - "Руссофт", АПКИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий) и "МИТ - Мы ИТ" - направили письма премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину, в которых просят сохранить льготу по НДС.

Представители отрасли назвали отмену льготы "крайне болезненной мерой". По их расчетам, это может привести к потере выручки российскими ИТ-компаниями в 2026 году более чем на 100 млрд рублей и падению темпов развития отрасли с существующих 20-25% до 3-5%.

Авторы писем пояснили, что в условиях сокращения инвестиционных расходов крупных компаний при текущей ключевой ставке рост корпоративных ИТ-бюджетов также будет заморожен. При этом значимая часть спроса на российское ПО приходится на организации, которые не смогут принять к зачету входной НДС - банки, госорганы, бюджетные организации, малый бизнес. В то же время компании, которые будут принимать входной НДС к зачету, также не смогут в полном объеме сохранить свои затраты на закупку российского ПО, предупреждают ассоциации.

Кроме того, говорится в письмах, отмена льготы повлечет резкое снижение спроса на отечественное ПО, что приведет к сокращению кадров и не позволит компаниям развивать продукты до уровня, сопоставимого с лучшими зарубежными аналогами.

Ранее представители ассоциаций заявляли, что отмена льготы по НДС может вынудить российских разработчиков повысить цены на свои продукты на 30-35%. Также это повлечет закрытие ряда ИТ-компаний, из-за чего бюджет РФ потеряет на НДФЛ и налоге на прибыль, отмечали они.