Видеоигровая индустрия просит налоговых льгот

22 октября. FINMARKET.RU - Генеральный директор Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников направил председателю правительства Михаилу Мишустину обращение с просьбой закрепить новые налоговыедля студий - разработчиков и издателей видеоигр, сообщают "Ведомости".

Это индустриальное объединение (включает в себя более 300 экспертов из крупных видеоигровых компаний), в частности, предложило освободить российских разработчиков и издателей видеоигр от уплаты НДС с продаж игр и ПО на локальном рынке, а также закрепить для них льготную ставку страховых взносов на уровне 7,6%.

Кроме того, в Организации развития видеоигровой индустрии попросили освободить видеоигровые студии от уплаты налога на прибыль в течение пяти лет. Обеспокоенность разработчиков и издателей видеоигр вызвана возможной отменой с 2026 года нулевого НДС для операций по продаже прав на ПО, включенного в реестр российского софта Минцифры: эта мера включена в проект Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2026-2028 годы, отмечается в письме.

Инициируемые индустриальной организацией меры позволят России не только остаться комфортной юрисдикцией для локальных разработчиков, но и привлечь студии из стран ближнего зарубежья, считает партнер адвокатского бюро "Астериск" Федор Закабуня. При этом введение подобных мер поддержки только для игровой индустрии маловероятно, поскольку такое решение может создать неравные условия для IT-компаний других направлений.