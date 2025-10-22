РФ нарастит выдачи кредитов другим странам до 1,8 трлн руб.

22 октября. FINMARKET.RU - В ближайшие три года Россия предоставит другим странамна 1,8 трлн рублей — это на 14% больше, чем планировалось ранее, следует из нового проекта бюджета, пишут "Известия", изучившие документ..По сравнению с оценкой, заложенной в предыдущий бюджет (около 1,6 трлн, или $15,6 млрд), объем ссуд в рублевом эквиваленте увеличится примерно на 14% — на 217 млрд, а в американской валюте — на 19% ($2,9 млрд).

Средства направят на долгосрочные инвестиции в экономики партнеров, инфраструктурные проекты и закупку отечественной продукции. При этом возвраты закладывают в разы ниже — всего 708 млрд за трехлетний период. Но даже при длительных сроках погашения межправительственные ссуды остаются выгодным инструментом: они укрепляют позиции России на мировой арене, дают дополнительные доходы казне и поддерживают экспортеров

Ключевая цель межгосударственных кредитов — поддержка национального экспорта и закрепление позиций российских компаний за рубежом, объяснил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. Средства, как правило, идут на поставки отечественного оборудования, техники, строительных и инженерных услуг. Это помогает загружать предприятия внутрии поддерживать занятость в смежных отраслях.

Программа выдачи госкредитов формируется на основе межправительственных соглашений с другими странами, сказали «Известиям» в пресс-службе Минфина. Там добавили: информация о таких займах закрыта. Однако, по данным Всемирного банка, совокупный долг иностранных государств перед Россией на конец 2022-го составлял $28,9 млрд (примерно 2,3 трлн рублей по курсу ЦБ на 21 октября).

Крупнейшие должники на тот момент:

Белоруссия — $8,2 млрд;

Бангладеш — $5,9 млрд;

Индия — $3,8 млрд;

Египет — $1,8 млрд

Вьетнам — $1,4 млрд.

Большая часть задолженности — $28 млрд — приходилась на долгосрочные кредиты со сроком погашения более года.

При этом доходы от погашения кредитов другими странами будут заметно ниже объемов новых выдач. В 2026-м они оцениваются в $3,2 млрд (294 млрд рублей), в 2027-м — в $2 млрд (192,5 млрд), а в 2028-м — в $3 млрд (221 млрд). Таким образом, за три года Россия ожидает вернуть чуть более $8 млрд, или 708 млрд рублей. По сравнению с параметрами предыдущего бюджета прогноз по поступлениям увеличен примерно на 25% в долларовом выражении и на 7% в рублевом — с $6,5 млрд (664 млрд рублей).

К сентябрю этого года страны погасили долг в 79 млрд рублей — почти половину от ожидаемого объема на год.

Прогнозируемый возврат $3,2 млрд в 2026 году и около $2–3 млрд в последующие годы отражает график погашения по кредитам, выданным 10–15 лет назад. Кроме того, могли измениться условия ряда межправительственных соглашений, что повлияло на сроки выплат, подчеркнул Игорь Расторгуев.