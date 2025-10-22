- Белоруссия — $8,2 млрд;
- Бангладеш — $5,9 млрд;
- Индия — $3,8 млрд;
- Египет — $1,8 млрд
- Вьетнам — $1,4 млрд.
РФ нарастит выдачи кредитов другим странам до 1,8 трлн руб.
Сергей Савостьянов/ТАСС
22 октября. FINMARKET.RU - В ближайшие три года Россия предоставит другим странам кредиты на 1,8 трлн рублей — это на 14% больше, чем планировалось ранее, следует из нового проекта бюджета, пишут "Известия", изучившие документ..По сравнению с оценкой, заложенной в предыдущий бюджет (около 1,6 трлн, или $15,6 млрд), объем ссуд в рублевом эквиваленте увеличится примерно на 14% — на 217 млрд, а в американской валюте — на 19% ($2,9 млрд). Средства направят на долгосрочные инвестиции в экономики партнеров, инфраструктурные проекты и закупку отечественной продукции. При этом возвраты закладывают в разы ниже — всего 708 млрд за трехлетний период. Но даже при длительных сроках погашения межправительственные ссуды остаются выгодным инструментом: они укрепляют позиции России на мировой арене, дают дополнительные доходы казне и поддерживают экспортеров Ключевая цель межгосударственных кредитов — поддержка национального экспорта и закрепление позиций российских компаний за рубежом, объяснил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. Средства, как правило, идут на поставки отечественного оборудования, техники, строительных и инженерных услуг. Это помогает загружать предприятия внутри страны и поддерживать занятость в смежных отраслях. Программа выдачи госкредитов формируется на основе межправительственных соглашений с другими странами, сказали «Известиям» в пресс-службе Минфина. Там добавили: информация о таких займах закрыта. Однако, по данным Всемирного банка, совокупный долг иностранных государств перед Россией на конец 2022-го составлял $28,9 млрд (примерно 2,3 трлн рублей по курсу ЦБ на 21 октября). Крупнейшие должники на тот момент:
