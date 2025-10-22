.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Минстрой предлагает расширить бюджетное субсидирование обновления коммунальных сетей
.

22 октября 2025 года 09:18

Минстрой предлагает расширить бюджетное субсидирование обновления коммунальных сетей

 0  
Донат Сорокин/ТАСС
Донат Сорокин/ТАСС
22 октября. FINMARKET.RU - Минстрой намерен распространить нормы о субсидировании модернизации коммунальной инфраструктуры и на объекты, находящиеся не только в государственной, но и в частной собственности, пишет "Коммерсант".

Подготовленный Минстроем проект постановления правительства предусматривает расширение программы субсидирования работ по модернизации коммунальной инфраструктуры. Речь идет о масштабной программе с общим финансированием до 2030 года в размере 4,5 трлн руб. (из них 2,8 трлн руб. должны составить частные инвестиции). Среди мер программы - предоставление регионам федеральных субсидий для софинансирования расходов на реализацию комплексных программ модернизации ЖКХ.

Субсидии предоставляются под обязательства: 20% финансирования должно быть обеспечено частными средствами, темпы обновления сетей к 2030 году должны вырасти минимум до 2,5% в год.

Сейчас субсидируется модернизация коммунальных объектов, находящихся в региональной или муниципальной собственности. Минстрой предлагает включить в программу и объекты, находящиеся в частной собственности. Объясняется это связанностью "коммуналки" разных форм собственности с точки зрения обеспечения потребителей ее услугами.


Опубликовано Финмаркет
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.