Минстрой предлагает расширить бюджетное субсидирование обновления коммунальных сетей

22 октября. FINMARKET.RU - Минстрой намерен распространить нормы о субсидировании модернизации коммунальной инфраструктуры и на объекты, находящиеся не только в государственной, но и в частной собственности, пишет "Коммерсант"

Подготовленный Минстроем проект постановления правительства предусматривает расширение программы субсидирования работ по модернизации коммунальной инфраструктуры. Речь идет о масштабной программе с общим финансированием до 2030 года в размере 4,5 трлн руб. (из них 2,8 трлн руб. должны составить частные инвестиции). Среди мер программы - предоставление регионам федеральных субсидий для софинансирования расходов на реализацию комплексных программ модернизации ЖКХ.

Субсидии предоставляются под обязательства: 20% финансирования должно быть обеспечено частными средствами, темпы обновления сетей к 2030 году должны вырасти минимум до 2,5% в год.

Сейчас субсидируется модернизация коммунальных объектов, находящихся в региональной или муниципальной собственности. Минстрой предлагает включить в программу и объекты, находящиеся в частной собственности. Объясняется это связанностью "коммуналки" разных форм собственности с точки зрения обеспечения потребителей ее услугами.