Зависимость регионов РФ от дотаций рекордно снизилась

22 октября. FINMARKET.RU -регионов от дотаций центра в 2025 году рекордно снизилась. Доля трансфертов из федеральной казны в общем объеме доходов консолидированных бюджетов в 1-м полугодии 2025 г. снизилась до 14,9% - минимума за 6 лет. Об этом говорится в "Комментариях о государстве и бизнесе" НИУ ВШЭ, пишут "Известия"

В Минфине "Известиям" назвали сопоставимые цифры: на 1 июля 2025 года доля межбюджетных трансфертов в объеме доходов консолидированных бюджетов субъектов(без учета Байконура) составляет уже 14,8%. Рост перечисленных трансфертов на 1 октября 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. составил 4%, тогда как налоговые и неналоговые доходы регионов увеличились на 9%, отметили там.

"Таким образом, снижение доли трансфертов обусловлено опережающим ростом собственных доходов регионов, а объемы федеральной поддержки не снижаются", - заключили в Минфине.

Снижение доли межбюджетных трансфертов свидетельствует о постепенном укреплении региональных финансовых систем и способности формировать собственные источники дохода, считает член совета Московского регионального отделения "Деловая Россия" Андрей Глушкин. По его словам, основной причиной этого стало увеличение поступлений от налога на прибыль организаций и НДФЛ на фоне экономического роста и адаптации бизнеса к новым условиям.

Снижение доли трансфертов в общем объеме доходов может указывать на повышение устойчивости региональных бюджетов, отметил Глушкин. Однако общий эффект неоднороден: часть субъектов остается зависимой от дотаций и без федеральной помощи не сможет реализовывать социальные обязательства и капитальные расходы.

"Основным драйвером доходов регионов в 2025 году выступает скорее внутренняя экономическая динамика, а не увеличенная федеральная помощь. Поэтому можно говорить об определенной устойчивости, хотя и далеко не всех субъектов, благополучие многих по-прежнему сильно зависит от решений центра", - считает старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ президентской академии Владимир Ерёмкин. Рост трансфертов снимает остроту бюджетных проблем для регионов, но лишает стимулов для создания внутренних точек роста, также сказал он.

По мнению Глушкина, с высокой долей вероятности тенденция к снижению зависимости от федеральных трансфертов продолжится, поскольку правительство делает ставку на стимулирование региональной экономической активности. А также на развитие собственных доходов субъектов через инвестпрограммы и механизмы налогового маневра.