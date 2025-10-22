С бизнеса суды взыскали за полугодие 3 млрд руб. налогов и сборов

22 октября. FINMARKET.RU - Сумма удовлетворенных судами требований о взыскании налогов и сборов с бизнеса в первом полугодии достигла 3 млрд руб. Это следует из статданных, опубликованных судебным департаментом при Верховном суде (ВС), пишут "Ведомости" . Всего за первые 6 месяцев в арбитражные суды первой инстанции поступило 1589 дел, что немногим меньше показателя аналогичного периода 2024 г. (1612).

В 1-м полугодии рассмотрено с принятием решения 1083 спора, еще 155 прекращено и 108 оставлено без рассмотрения, следует из данных судебного департамента. Сумма удовлетворенных в 1-м полугодии требований более чем в 10 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года (287,74 млн руб.), но на 32% ниже показателя за первые 6 месяцев 2023 г. (4,41 млрд руб.).

Основная масса таких разбирательств касается сумм до 100 тыс. руб. (1032 дела). На 2-м месте по массовости находятся споры с требованиями более 1 млн руб. - их в 1-м полугодии было 113. Еще 159 дел о взыскании налогов и сборов касались сумм в промежуточном диапазоне со 100 тыс. до 1 млн руб., следует из данных статистики ВС. Одновременно за этот период значительно выросла и сумма заявленных требований по взысканию налогов и сборов - в 2025 г. она составила 15 млрд руб. после 2,17 млрд за 1-е полугодие 2024 г.

Такие данные могут свидетельствовать о том, чтостал реже погашать свои долги в добровольном порядке, что повлекло необходимость для налоговой обращаться в суд за их взысканием, считает партнер Kept группы разрешения налоговых споров Антон Степанов.

За последние 10 лет (c 2015 по 2024 г.) в своей судебной работе налоговые органы все чаще фокусируются на крупных делах вместо массовых небольших исков, сохраняя при этом высокую общую сумму требований. Такой вывод сделали аналитики PravoTech (разработчик картотеки арбитражных дел и системы "ПравоПрактика") в исследовании "судебной активности" ведомства. При подсчетах использовалась информация обо всех делах с участием службы и инспекций, рассматриваемых арбитражными судами первой инстанции. Из выборки при этом были исключены споры по банкротствам и споры, связанные с фондами - сначала Пенсионным, позже Социальным. Таким образом, дела, которые анализировались при подсчетах, отражаются в системе арбитражных судов в категории № 25 "Споры, связанные с применением налогового законодательства", поясняют аналитики.