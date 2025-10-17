Ведомствам предложили модифицировать критерии при проверках клиентов

17 октября. FINMARKET.RU - Аудиторы попросили Росфинмониторинг (РФМ) и Казначействоизменить критерии и признаки подозрительных операций, о которых докладывают в рамках аудиторских проверок клиентов. Как рассказали два источника "Коммерсанта" на рынке аудита, в начале октября на совместном заседании совета Казначейства по внешнему контролю деятельности и Росфинмониторига аудиторы обсудили регулирование проверок клиентов в рамках закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ, 115-ФЗ).

По словам собеседника "Ъ" в крупной аудиторской компании, представитель РФМ указал на большой поток уведомлений о формально подозрительных операциях клиентов. РФМ предложил аудиторам анализировать необычную активность и отправлять сообщения только в случае выявления реальных нарушений 115-ФЗ, отметил он.

Согласно действующим правилам РФМ, на аудиторов возложены обязанности применять дополнительные критерии необычных сделок и уведомлять ведомство при "бумажном" совпадении характерас критериями и признаками, говорит собеседник "Ъ". По словам источника "Ъ" в крупной аудиторской компании, клиентов проверяют по более чем 150 критериям.

Аудиторы предложили уточнить признаки подозрительных операций, чтобы они были менее расплывчатые и нормальные операции не попадали в число подозрительных. Кроме того, они попросили сократить число типологий и критериев, что должно привести к более результативным проверкам..