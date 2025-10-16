Вместо кредитов предлагают "возвратный лизинг"

В России продолжает распространяться возвратныйна фоне ограничения доступа к кредитам. Это сделка, при которой человек сначала продает свое имущество компании (например, машину), а затем совершает регулярные платежи с возможностью выкупа (того же автомобиля). Такой лизинг, позиционирующийся как альтернатива кредитам, несет за собой большие риски, рассказали "Российской газете" в Банке России. Такие сделки не находятся под надзором регулятора, штрафы в этом сегменте не контролируются, и люди рискуют остаться без машины.

Возвратный лизинг востребован бизнесом, для которого он и задуман изначально - для облегчения финансовой нагрузки. Предприниматели заинтересованы в возмещении инвестиционных затрат, пополнении оборотного капитала, отмечает первый замгендиректора компании "Балтийский лизинг" Антон Сапожков. Но компании, среди которых есть и добросовестные, и нелегальные кредиторы, активно привлекают в последние годы розничных клиентов.

В 2024 году спрос на такой продукт вырос из-за острой потребности в быстрых деньгах и ограниченного доступа к кредитам, говорит Мария Габуния, директор по маркетингу ГК Интерлизинг. "Легальных компаний, работающих с физлицами, мало - рынок насыщен "серыми" игроками", - добавила она. Оформление требует минимума документов и деньги выдаются в тот же день. Но за простотой кроются риски.

В 2024 году были выявлены 44 псевдолизинговые организации, за девять месяцев 2025 года - 36, рассказали газете в пресс-службе регулятора.

"За 2019-2020 годы в числе выявленных Банком России нелегальных кредиторов было около 130 компаний, предоставляющих потребительские займы под залог имущества под видом заключения договоров "возвратного лизинга". Количество таких организаций существенно сократилось в 2022 году, когда было выявлено 39 подобных компаний против 60 в 2021 году. В 2023 году мы зафиксировали 32 организации, работающие по схеме "возвратного лизинга".

Тем не менее, такие недобросовестные практики все еще применяются", - отметил в Банке России. И добавили, что риски такой схемы очень высоки, машину забирают за малейшую просрочку, а деньги выдают по ставкам без оглядки на законодательные ограничения.

"Банк России также рекомендовал банкам при наличии оснований применять к компаниям из списка "антиотмывочные" меры, вплоть до ограничения операций по счетам", - указали в ЦБ.