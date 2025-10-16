Россияне не верят в удачное трудоустройство на новом месте

16 октября. FINMARKET.RU - Российские работники все меньше верят в перспективу удачного трудоустройства в случае смены своего нынешнего места работы, следует из результатов очередной волны опроса, регулярно проводимого Президентской академией. Схожие настроения, но уже исходя из меняющегося не в пользу соискателей соотношения вакансий и резюме фиксирует и аналитика платформы hh.ru, пишет "Коммерсант"

Как и по итогам предыдущей, апрельской волны мониторинга, результаты опроса фиксируют позитивные оценки работниками ситуации на рынке труда: они уверены в том, что не потеряют работу в ближайшие три месяца.

В то же время ожидания работников относительно возможности найти новое рабочее место с сопоставимой зарплатой и условиями труда за год стали более негативными. Так, по сравнению с сентябрем 2024-го доля считающих, что найти такую работу будет "трудно" или "очень трудно", выросла на 7 процентных пунктов (п. п.), до 54%. Доля полагающих, что это "легко" или "очень легко", упала на 5 п. п., до 41%.

Можно предположить, что подобные изменения на рынке труда в случае их продолжения могут привести к некоторой переоценке властями масштаба проблемы дефицита кадров. Сейчас она считается долгосрочной и потребовала принятия соответствующих мер (например, ежегодного составления кадрового прогноза) и даже разработки и запуска с 2025 года профильного нацпроекта "Кадры"