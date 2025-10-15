Ввод гостиничных номеров в РФ вырос в 3 раза

15 октября. FINMARKET.RU - С января по сентябрь в России ввели в эксплуатацию 5200 номеров в сетевых и несетевых отелях категории «3–5 звезд». Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate, пишут "Ведомости" . По ее данным, это в 1,9 раза больше, чем было за весь прошлый год, когда на рынок вышло 2800 новых номеров, и в 2,9 раза, чем за три квартала 2024 г. Ожидается, что по итогам всего 2025 года гостиничный фонд пополнится 8500 комнатами, в таком случае это будет самый высокий показатель за последние семь лет. Больше было только в 2018 г. (8800 номеров).

Рост темпов ввода новых гостиниц подтверждают и другие консультанты. С учетом апарт-отелей за девять месяцев текущего года в стране открылись объекты общей вместимостью 7300 комнат, по данным NF Group. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. фонд, по словам представителя компании, увеличился на 28%. Большая часть новых отелей соответствуют категории «4 звезды» (42%), на втором месте объекты «3 звезды» (35%), на 5-звездочныепришлось 23% ввода.

Активное строительство отелей идет благодаря развитию внутреннего туризма и государственной поддержке сектора, говорит генеральный директор IBC Real Estate Алексей Ефимов. При этом, по его словам, девелоперы все чаще заявляют новые проекты в регионах.

Массовыйгостиниц приводит к временному охлаждению рынка, считает управляющий партнер Umbrella Hospitality Кирилл Агапов. По его словам, новые отели выходят с промоусловиями, из-за чего среднегодовая загрузка в самых конкурентных кластерах может снизиться на 2-4%, а средний тариф в сегментах 3- и 4-звездочных отелей - на 3-6%. Как следствие, доход на доступный номер уменьшается на 5-10%. Через 12-18 месяцев показатели стабилизируются. Тем не менее он не исключает переизбытка предложения там, где совпали массовый ввод и выраженная сезонность. По его мнению, высоки риски такого развития событий в некоторых местах Краснодарского края, Калининградской области и частично Санкт-Петербурге. По оценкам NF Group, в перспективе 2025-2026 годов на рынок будет выходить еще 10 тыс.-12 тыс. номеров ежегодно.

Но пик строительства новых гостиниц придется только на 2027-2029 годы, отметил президент Cosmos Hotel Group Александр Биба. А далее, по его мнению, будет уже более плавный и распределенный ввод с учетом возможных корректировок сроков реализации проектов в силу объективных факторов.