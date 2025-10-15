15 октября. FINMARKET.RU - Авиакомпании ищут способы поддержать пассажиропоток и рассчитывают на смягчение ограничений на юге, где значительное воздушное пространство закрыто с февраля 2022 года.

Небольшое спрямление «южного коридора» сможет принести авиакомпаниям более 5 млн дополнительных пассажиров в год, сообщил на конференции AirTravel-2025 в Сочи директор по управлению флотом S7 Airlines Константин Пьянков. Спрямление маршрутов на расстоянии от Элисты до Волгограда повысит, по его словам, оптимальность маршрутов на 60%. Он уточнил "Коммерсанту" , что эффект может быть достигнут за счет экономии более 130 тыс. часов полетного времени почти для 90 различных маршрутов, на которых сегодня авиакомпаниям приходится совершать облет зоны ограничений. Только аэропорт Сочи, по оценке S7, может привлечь от спрямления почти 1,2 млн дополнительных пассажиров в год.

Источник “Коммерсанта” в одной из авиакомпаний из топ-5 считает, что в случае спрямления южных маршрутов и при возможности открыть еще хотя бы один из южных аэропортов годовой пассажиропоток может вырасти на 7 млн человек. Собеседник газеты в другом крупном перевозчике говорит, что сегодня в себестоимости билета значительную долю составляют расходы на топливо, а после ограничений продолжительность перелета в Сочи из Москвы выросла почти в два раза, до почти четырех часов. В авиакомпании видят возможность сокращения времени полета хотя бы на полчаса.

В отрасли считают, что без принятия мер по поддержке перевозок по итогам года пассажиропоток может сократиться на 5-6%, до 105-106 млн человек.