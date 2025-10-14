.
14 октября 2025 года 10:55
Перечень оборудования, применяемого в сфере госрегулирования, будет расширен
Imago/ТАСС
14 октября. FINMARKET.RU - Минпромторг расширяет возможности применения бизнесом технических систем и устройств с измерительными функциями (ТСУИФ, выполняют измерения наряду со своими основными задачами). В соответствии с поправками к закону "Об обеспечении единства измерений" профильные ведомства смогут получить полномочия по составлению списка обязательных требований к такому оборудованию. Перечень таких органов исполнительной власти определит правительство. В случае принятия нововведения вступят в силу 1 марта 2027 года, пишет "Коммерсант". Необходимость нововведений авторы законопроекта объясняют недостаточностью норм, регулирующих применение ТСУИФ. В Минпромторге "Ъ" пояснили, что инициатива направлена на расширение списка "легитимно применяемого" в этой сфере оборудования. Законопроект Минпромторга - продолжение активизированной с 2023 года работы министерства по наведению порядка в сфере контроля качества российских товаров.
Опубликовано Финмаркет
