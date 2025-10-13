Для РФ создание ВИЭ сейчас на 20% дороже, чем традиционных

13 октября. FINMARKET.RU - Создание возобновляемых источников энергии (ВИЭ) сейчас выходит России на 20% дороже по сравнению с традиционными. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал первый замминистра экономического развития Максим Колесников. К традиционным источникам энергии относятся уголь и нефть.

"Да, сейчас они дороже на 20%, но идет динамика на снижение", - сказал Колесников, отвечая на вопрос стоимости возобновляемых источников энергии для России.

При этом он отметил, что в стране появляется все больше отечественных разработок, которые способны заменить иностранные технологии, - ветропарки Росатома, Восточный водородный кластер на Сахалине.

"Возобновляемая энергетика вполне перспективна для России, но это не то, ради чего стоит отказаться от всех угольных котельных в стране", - отметил он.

Темпы роста среднегодовой температуры в России превышают среднемировые в 2,6 раза, страна просто не может игнорировать глобальное изменение климата, отметил также Колесников в интервью

"Темпы роста среднегодовой температуры на территории России в 2,6 раза превышают темпы роста глобальной температуры. Арктическая зона России особенно подвержена изменению климата. Мы не можем игнорировать эти условия, потому что они будут непосредственным образом влиять на экономику, где-то предоставляя возможности для развития, но где-то, наоборот, представлять риски для инфраструктуры, для экосистем, для сложившихся способов хозяйствования", - рассказал Колесников.

По его словам, России необходимо участвовать в международном климатическом диалоге как минимум для того, чтобы регулярно обновлять свои знания о том, как правильно оценивать выгоды и издержки от изменения климата, какое регулирование применяют страны, насколько оно эффективно в российских реалиях.

Власти 82 регионов России подготовили планы по адаптации к изменению климата. Также уже готовы 10 федеральных отраслевых планов, сказал Колесников в интервью

"Все процессы с субъектами мы сейчас прорабатываем. Уже готовы 82 плана по адаптации к изменениям климата. С остальными регионами продолжаем работу. В рамках работы по адаптации к изменениям климата внедряются решения для повышения эффективности мониторинга пожарной опасности в лесах, методы управления водно-болотными угодьями. Прежде всего речь идет о восстановлении участков, на которых велась разработка торфа", - рассказал Колесников.

По его словам, сейчас в стране создаются платформы, связывающие воедино существующие геоинформационные сервисы, которые прогнозируют климатические риски и оценивают ущерб от них.

"Такая же работа идет с федеральными властями, у нас уже есть 10 отраслевых планов федерального уровня по адаптации к изменениям климата", - добавил он.