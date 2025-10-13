Зарплатное неравенство в РФ сократилось

13 октября. FINMARKET.RU - По сравнению с прошлым годоммежду наиболее и наименее оплачиваемыми отраслями в российской экономике - по крайней мере в ее гражданском секторе - снизился, и теперь он составил 4,5 раза против 5,6 раза в прошлом году, пишет "Независимая газета"

В российской экономике становится все больше отраслей, в которых статистика фиксирует средниена уровне 200 тыс. руб. в месяц и выше (в статистических сводках приводятся показатели до вычета налогов и других удержаний в соответствии с законодательством РФ).

Так, по последним данным Росстата за январь-июль, зарплатными лидерами в стране стали производство табачных изделий (около 219 тыс. руб. в месяц), добыча нефти и газа (206 тыс. руб.), финансовый сектор (202 тыс. руб.), сфера воздушного и космического транспорта - тоже почти 202 тыс. руб.

Одновременно с этим главным аутсайдером оказалось производство одежды со средними зарплатами на уровне 48 тыс. руб. в месяц. Также в списке самых низкооплачиваемых отраслей российской экономики сейчас оказались производство кожаных изделий (57 тыс. руб.) и производство мебели - около 59 тыс. руб. в месяц.

Используя другой подход к анализу статистики, эксперты компании FinExpertiza тоже сообщили о сокращении зарплатного неравенства в стране. По их расчетам, в 2025 году в целом по экономике РФ разрыв в зарплатах между 20% самых низкооплачиваемых и 20% наиболее высокооплачиваемых работников составил 7,5 раза - около 31 тыс. руб. против 233 тыс. руб. И это самый низкий показатель зарплатного неравенства за всю историю наблюдений - с 2000 года.

"Сокращение разрыва в зарплатах связано с тем, что в последние годы быстрее всего растут доходы низкооплачиваемых сотрудников, - пояснила президент компании FinExpertiza Елена Трубникова. - Дефицит "синих воротничков" заставляет бизнес повышать зарплаты в этом сегменте, поднимая всю нижнюю часть распределения". Самое сильное опережение зарплат нижнего сегмента зафиксировано в ряде отраслей обрабатывающей промышленности.

При этом начиная со следующего года в стране может остановиться сокращение зарплатного неравенства, и возникает риск того, что неравенство вновь начнет увеличиваться. Ведь правительственном прогнозе прописано замедление роста зарплат.