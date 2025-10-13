Мосбиржа хочет создать маркетплейс комплаенс-решений

13 октября. FINMARKET.RU - Московская биржа стремится вместе с игрокам разных рынков создать маркетплейс комплаенс-решений в рамках собственной платформы Compliance Tool. Об этом "Ведомостям" в кулуарах "Финополиса" рассказала управляющий директор торговой площадки по комплаенсу и этике бизнеса Ирина Грекова.

8 октября глава Мосбиржи Виктор Жидков представил эту платформу председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Она представляет набор сервисов, призванных помочь эмитентам и профучастникам рынка ценных бумаг справляться с регуляторной нагрузкой в режиме "одного окна", пояснила Грекова. Compliance Tool призвана как оптимизировать взаимодействие с рынком и регулятором за счет единого формата представления информации, так и выравнять для рынка доступ к регуляторным технологическим решениям, перечисляет она.

Как констатировала Грекова, Мосбиржа как организатор торгов выполняет большое количество регуляторных требований (сбор информации обо всех сделках, ее передача по запросам ЦБ и следственных органов и т. д.). У участников торгов тоже большая нагрузка: они должны контролировать сделки своих инсайдеров, анализировать движение котировок собственных бумаг и проч., заметила она. Цель этих мероприятий - выработать паттерны добросовестного поведения и увеличить доверие инвесторов к рынку, объяснила представитель Мосбиржи.

Но выполнять требования участникам рынка бывает сложно: необходимые технологии есть не у всех, а специалистов недостаточно, говорит Грекова. А вот Мосбиржа уже видит все операции и наладила каналы взаимодействия с каждым участником торгов, отметила она. Compliance Tool призвана оптимизировать взаимодействие с рынком и регулятором - на платформе все происходит в едином формате, указывает Грекова.