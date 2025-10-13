.
13 октября 2025 года 09:47
Индекс застройщиков потерял с сентября 26%
Сергей Фадеичев/ТАСС
13 октября. FINMARKET.RU - Индекс строительных компаний на Московской бирже 10 октября составил 4952,53 пункта, сократившись на 26,1% к началу сентября, следует из данных платформы. Это падение заметно превосходит общее для рынка, пишет "Коммерсант". Индекс Мосбиржи в целом за аналогичный период сократился на 10,3%, до 2588,56 пункта. Коррекция для застройщиков прослеживается в контексте снижения стоимости акций ГК ПИК, потерявших с начала осени 30%, до 467 руб. за бумагу. Вес компании в отраслевом индексе - 36,51%. Еще 37,42% формирует "Самолет". Акции компании с сентября подешевели на 21%, до 952 руб. Бумаги ЛСР потеряли 13%, до 694 руб. за акцию. Доля девелопера в индексе строительных компаний - 26,07%. Биржевой индекс застройщиков начал снижаться после летнего роста. Виноваты сокращение спроса на жилье и пессимистичные настроения инвесторов относительно будущего строительного рынка. Строительная индустрия в целом очень чувствительна к макроэкономическим изменениям: помимо дорогого заемного финансирования на нее давит падение спроса на жилье в свете снижения доступности ипотеки, говорит ведущий аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева. Она предполагает, что давление негативной внешней конъюнктуры на акции застройщиков сохранится как минимум до второй половины 2026 года.
