Нефтяники выступили за мораторий на обнуление демпфера

10 октября. FINMARKET.RU - Нефтяные компании обратились к кабмину с просьбой ввести мораторий на обнуление демпфера. Этот вопрос обсуждался 9 октября на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Александра Новака, сообщают "Известия".стараются увеличивать производство топлива, но констатируют нулевую либо убыточную маржинальность розницы. Эксперты считают, что вызовы, которые преодолевает отрасль, требуют гибкости в принятии решений, способных насытить рынок топливом.

Демпфирующий механизм был введен в январе 2019 года для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная стоимость бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены ви наоборот.выплачивается только в том случае, если средняя оптовая стоимость топлива за месяц не выросла больше, чем индикативная (условная внутрироссийская) на 10% на бензин и на 20% на дизтопливо. Индикативная цена в 2025 году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизеля.

Говоря об экономике розничного бизнеса, участники совещания отметили, что в настоящее время продажа топлива на АЗС либо убыточная, либо ее маржинальность равна нулю.

Несмотря на это, некоторые представители регуляторов на совещании отметили, что «последние полтора года маржинальность розничного бизнеса была очень высокой и нефтяники могут и потерпеть», при этом в кабмине назвали оптовые цены «запредельно высокими».

По мнению генерального директора Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора («НААНС-медиа») Тамары Сафоновой, «вызовы, которые преодолевает отрасль, требуют гибкости в принятии решений». Это позволит «насытить рынок топливом и обеспечить приемлемые цены на внутреннем рынке, включая оптимизацию систем субсидирования».

Управляющий партнер компании «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева сомневается в том, что кабмин пойдет навстречу бизнесу.

"В конце лета нефтяников уже обнадеживали тем, что рассмотрят вариант повышения индикатора стоимости по бензину до 15%, но этого не случилось", — уточнила она.

Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков выдвинул предложение предоставить кабмину право приостанавливать обнуление демпфера при форс-мажорных обстоятельствах.

Тамара Сафонова отмечает, что обнуление демпфера приводит к подтягиванию внутренней цены к индексу экспортной альтернативы.

При этом накануне совещания, 8 октября, Александр Новак заявил, что нефтяники нарастили выпуск топлива в России, а вопросы с доставкой решаются в ручном режиме, глобальных проблем на топливном рынке сейчас нет. Он добавил, что в целом на топливном рынке есть баланс спроса и предложения.

В этом году, как сообщали «Известиям» эксперты, среди основных причин кризиса — увеличение внутреннего спроса в период сельскохозяйственных уборочных работ и сезона отпусков, плановые и экстренные ремонтные работы на НПЗ.

Между тем проблемы с топливом в ряде регионов стали почвой для развития онлайн-продаж бензина. Зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер», член экспертного совета конкурса «АЗС России» Дмитрий Гусев не уверен, что весь бензин, реализуемый через интернет, контрафактный. По его мнению, на онлайн-площадках представлен ворованный бензин либо просто продающийся за наличные.

В целом эксперты ждут стабилизации рынка в ближайшее время. По словам Екатерины Косаревой из «ВМТ Консалт», нормативный срок отгрузки топлива по биржевым сделкам составляет 30 дней. Поэтому если в кабмине видят улучшение ситуации с производством топлива, то снижение темпов роста цен нужно подождать, считает она.

"В нынешних условиях кабмин совместно с нефтяниками старается найти компромисс в решении проблем", — считает эксперт.

9 октября ситуацию на топливном рынке прокомментировала и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая назвала рост цен временным фактором.

В свою очередь, в Федеральной антимонопольной службе «Известиям» заявили, что ведомство осуществляет постоянный мониторинг цен на топливо на 12 тыс. АЗС. Там отметили, что служба продолжает внимательно следить за ситуацией и в случае выявления необоснованного роста цен примет меры антимонопольного реагирования.