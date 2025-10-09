Выпуск стройматериалов в РФ снижается

9 октября. FINMARKET.RU -строительного кирпича в России в 2025 году может составить 1,81 млрд условных штук, снизившись год к году на 7,3%, подсчитали в консалтинговой компании Neo, пишет "Коммерсант" . Исполнительный директор СМПРО Евгений Высоцкий также считает, что производство керамического и силикатного кирпича в этом году снизится на 7,3% год к году. Негативный тренд сохранится. В 2030 году производство строительного кирпича может сократиться на 43,2% к уровню 2025 года, прогнозирует в Neo.

Выпуск других базовых стройматериалов также снижается. Это связано с падением ввода жилья и стремлением девелоперов оптимизировать затраты. Производители вынуждены консервировать мощности, некоторые игроки могут уйти с рынка.

Однако ведущий инженер-технолог завода "Поревит" Павел Кокарев не исключает, что постепенное увеличение доступности ипотеки послужит росту спроса на строительные материалы. Одновременно, по его словам, многие начали активно закупать продукцию, опасаясь роста ее стоимости из-за повышения НДС. Гендиректор "Технониколь" Владимир Марков полагает, что поддерживать отрасль может строительство логистических и промышленных объектов. В Neo фактором роста считают возведение защитных и оборонительных сооружений, восстановление новых территорий. Руководитель проектов практики "Инжиниринг" Strategy Partners Дмитрий Арестов говорит, что стабилизировать загрузку мощностей могут и региональные программы капремонта.