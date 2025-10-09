Рабочие профессии возглавили рейтинг престижных в РФ

9 октября. FINMARKET.RU - За год престиж рабочих профессий в России вырос почти в четыре раза: 45% россиян считают труд квалифицированных рабочих самым уважаемым, тогда как год назад так думали лишь 12%. Рабочиевпервые заняли первое место в рейтинге престижных, опередив инженеров с высшим образованием (34%) и ИТ-специалистов (32%). В 2024 году самыми уважаемыми считались позиции в ИТ (51% голосов). Об этом свидетельствуют данные совместного исследования компании РОКВУЛ и платформы hh.ru, с которым ознакомилась "Российская газета"

По данным опроса, наиболее престижными считаются сервисные инженеры (28%), геодезисты (22%), сварщики (21%), операторы станков с ЧПУ и мастера по ремонту оборудования (по 20%), прорабы и токари (по 18%). Ощутимо вырос престиж водителей (с 5% до 14%), сварщиков (с 13% до 21%) и монтажников (с 4% до 11%).

Половина опрошенных уверены, что за последние десять лет уважение к рабочим профессиям заметно выросло, и только 14% считают, что снизилось. 45% тех, кто отметил рост престижа рабочих профессий, объясняют это тем, что без рабочих невозможно обойтись, 41% - высоким спросом и количеством вакансий, а 38% - увеличением зарплат.

Более того, 23% россиян уверены в широких возможностях для профессионального и финансового роста в этой сфере. Пятая часть (20%) связывает рост престижа с современным оборудованием, а 15% опрошенных - с возможностями для самореализации. По 14% россиян отметили позитивное влияние медиа и изменение менталитета.

Однако часть респондентов по-прежнему оценивает ситуацию скептически. Среди тех, кто уверен в падении престижа рабочих профессий, 76% объясняют это низкими зарплатами, 55% - популяризацией легких способов заработка в интернете. Почти половина (49%) считают, что статус рабочих профессий страдает из-за тяжелых условий труда и отсутствия перспектив роста, а 39% указывают на сохраняющиеся предвзятые стереотипы в обществе.

также показал, как россияне представляют себе рабочие профессии через 10 - 20 лет. Треть респондентов (32%) полагают, что рабочие превратятся в специалистов-универсалов с расширенным функционалом. Еще 31% россиян считают, что ручной труд станет еще более ценным и эксклюзивным, а 30% уверены, что люди будут трудиться вместе с роботами.