ЦБ остудил частных инвесторов

8 октября. FINMARKET.RU - Инвестиционная активность частных инвесторов заметно снизилась в связи с сохранением жесткой монетарной политики Банка России, пишет "Коммерсантъ".

За сентябрь чистые привлечения в розничные паевые фонды упали в 2,5 раза, до 75,8 млрд рублей. Пайщики сократили вложения почти во все категории ПИФов. Исключение было сделано лишь для фондов драгметаллов, показавших стремительный рост стоимости паев.

По мнению участников рынка, инвестиционная активность будет зависеть от сигналов Банка России в части ключевой ставки. Как считает портфельный менеджер УК "ВИМ Инвестиции" Олег Цецегов, популярности фондам денежного рынка будет способствовать доходность, близкая к ключевой ставке, и возможность закрыть потребности в управлении краткосрочной ликвидностью.

Однако управляющие сохраняют скептические настроения относительно фондов акций. "Как показала практика 2023-2024 годов, для формирования устойчивых притоков в акции инвестор должен увидеть продолжительный рост котировок этих ценных бумаг, чтобы у него сформировалось желание присоединиться к нему", - отметил глава департамента управления активами "Альфа-Капитала" Виктор Барк. Управляющий директор УК "Первая" Константин Ильчишин допускает восстановление спроса на рисковыелишь к концу года на ожиданиях более резкого снижения ключевой ставки в 2026 году.