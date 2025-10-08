Объем ввода складов в России достиг исторического максимума

8 октября. FINMARKET.RU - За 9 месяцев общий объем ввода складов в России, по предварительным данным CORE.XP, составил 4,5 млн кв. м, говорится в исследовании этой компании. Там уточняется, что это рекордный показатель за всю историю рынка коммерческой недвижимости, пишут "Ведомости" . К примеру, он в 1,6 раза превышает итоги аналогичного периода прошлого года. Такие же выводы и у других консультантов. Например, в NF Group говорят, что в январе-сентябре этого года в стране построили 3,5 млн кв. м складов классов А и В. Годом ранее на рынок вышли объекты общей площадью 2,19 млн кв. м. В IBC Real Estatе насчитали 5,7 млн кв. м логопарков по итогам трех кварталов 2025 г., но это с учетом комплексов формата light industrial (для нужд легкой промышленности). Прирост за год, по данным этой компании, составил 75%. Там также подчеркивают, что это исторический максимум.

По итогам же всего года Nikoliers ожидает ввода 7,69 млн кв. м площадей в складах класса А и В, а также light industrial (+68,3% год к году). Это тоже будет самым высоким показателем за всю историю рынка. Похожие данные и у NF Group. В этой компании считают, что в 2025 г. будет возведено 7,6 млн кв. м логопарков, годом ранее их было 4,1 млн кв. м, в 2023 и 2022 гг. - по 3,5 млн кв. м, в 2021 г. - 3,1 млн кв. м. В CORE.XP согласны, что этот год станет рекордным по объемам нового строительства, но конкретных цифр не приводят.

Как поясняют в CORE.XP, резкий скачок ввода - следствие значительного количества сделок, заключенных в 2023-2024 гг.

Основнойскладов приходится на регионы. Высокие показатели регионов представитель CORE.XP объясняет продолжающейся экспансией ритейлеров и маркетплейсов, которые для реализации своих планов запускают там новые логистические центры.