07 октября 2025 года 08:29

Власти упростят выдачу лицензий на продажу алкоголя

 0
Артем Геодакян/ТАСС
Артем Геодакян/ТАСС
7 октября. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 6 октября одобрила проект поправок в разработанный Минфином законопроект, упрощающих выдачу лицензий на продажу алкоголя. Об этом "Ведомостям" сообщили два источника, близких к членам этой комиссии, и один, близкий к правительству.

Представитель Минфина эту информацию подтвердил, уточнив, что одобренный законопроект предусматривает сокращение с 1 марта 2026 г. перечня документов для получения лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания. Кроме того, по его словам, снизятся сроки рассмотрения заявлений на осуществление указанного вида деятельности с 30 до 15 рабочих дней. При этом, по словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, их можно будет продлить на 25 рабочих дней.

Поправки в закон "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" были опубликованы для общественного обсуждения еще в сентябре 2024 г. Тогда предполагалось, что законопроект вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

Упрощение можно считать формальным и на практике к значительному облегчению работы предприятий торговли не приведет, считает менеджер продуктового ритейлера. Например, документ, по его словам, заменяет календарные дни на рабочие, фактически не сокращая сроки получения лицензии. Как указывает Минфин в материалах к законопроекту, раньше с учетом возможности продления заявления на выдачу лицензии могли рассматриваться до 44 рабочих дней. А поправки сокращают этот срок до 40 рабочих дней. Кроме того, документ изменяет условия для продления времени рассмотрения, отмечает собеседник "Ведомостей".


.
.
.
.
