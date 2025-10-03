Каждое пятое ювелирное украшение - подделка

3 октября. FINMARKET.RU - Каждое пятое ювелирное украшение на полках магазинов может оказаться поддельным. Нынешний объем контрафакта вэксперты оценивают в 15-20% от всего рынка - это 56 млрд рублей.

Поддельные ювелирные украшения - очень значительная проблема в России, рассказали опрошенные "Известиями" эксперты. Чтобы решить ее, власти планируют ужесточить правила продажи таких изделий. Минфин подготовил соответствующий проект постановления.

Магазины обяжут размещать печатную "памятку потребителя" о способах проверки ювелирного изделия. Наличие печатной памятки позволит россиянам непосредственно в магазине получить простые и наглядные инструкции по идентификации подлинности клейма и маркировки, рассказали "Известиям" в пресс-службе Минфина.

Сейчас не все потребители знают о возможности проверки ювелирных изделий через сканирование двухмерного штрих-кода или ввод уникального идентификационного номера (предназначен для проверки подлинности и отслеживания товара), сообщили "Известиям" в Федеральной пробирной палате. Принятие проекта постановления позволит повысить информированность россиян о приобретаемых товарах и уменьшить спрос на теневом рынке, добавили там. Никаких дополнительных расходов для участников рынка это нововведение не повлечет - памятку и QR-код нужно просто распечатать с сайта Федеральной пробирной палаты, отметили там.

Также для монет вводится требование о наличии обязательной этикетки с наименованием, металлом, массой и номером партии. Согласно пояснительным документам, в целом затраты игроков рынка за 6 лет с даты вступления изменений могут составить от 300 млн до 3 млрд рублей. Новые правила должны заработать с 1 марта 2026 года.