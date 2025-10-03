.
03 октября 2025 года 09:23
Участие офшорных компаний в сервисах BNPL могут ограничить
Евгений Мессман/ТАСС
3 октября. FINMARKET.RU - Банк России установил перечень юрисдикций, на юрлиц из которых наложены ограничения по участию в капитале операторов сервисов рассрочки (BNPL). Это следует из опубликованного указания регулятора, пишет "Коммерсант". Этим лицам не может принадлежать более 10% капитала таких сервисов, а в случае владения меньшей долей они не могут входить в группу лиц, которым принадлежит более 10% капитала сервисов BNPL. ЦБ установил также правила раскрытия структуры таких владельцев. Указание разработано в связи с принятием закона "О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки". В перечень вошли 38 офшоров, в том числе такие, как Британские Виргинские острова, княжества Лихтенштейн и Монако, Каймановы острова, административные единицы Великобритании (острова Гернси, Джерси, Мэн и другие). В основном в этих офшорах установлена нулевая ставка корпоративных налогов. Такие услуги активно развиваются как банковскими, так и небанковскими структурами. Подобные правила распространяются и на других участников финансового рынка. В частности, для МФО и НПФ установлен прямой запрет на участие в капитале с долей более 10% для юрлиц, зарегистрированных в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения. Однако для банков и участников рынка рассрочки такого ограничения не установлено.
Ключевые слова: РФ, ЦБ, BNPL, офшоры, ограничения
