Льготу по НДС для туроператоров могут продлить до 2030 года

2 октября. FINMARKET.RU - Кабмин планирует продлить до 2030 г. действие специальной налоговойдля туроператоров, которая освобождает от уплаты НДС их услуги, следует из "Основных положений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2026–2028 гг.". "Ведомости" ознакомились с документом.

Туроператоров, предоставляющих услуги внутреннего или выездного туризма, освободили от уплаты НДС с июля 2023 г. Действие льготы в ее текущей редакции истекает 30 июня 2027 г. Такая мера позволяет компаниям уменьшить свою налоговую нагрузку и создать условия для снижения цен на отдых в России, отмечал министр экономического развития Максим Решетников. Организованные путешествия по России в результате реализации этой льготы должны были стать дешевле на 8–10%, оценивал Российский союз туриндустрии (РСТ).

За 14 месяцев действия льготысэкономили 370 млн руб., которые бизнес сможет направить на новые проекты и решение текущих задач, сообщал «Ведомостям» представитель Минэка в сентябре 2024 г.

Нулевой НДС для средств размещения в России был введен 1 июля 2022 г. Эта мера распространяется также на предоставление в аренду объектов туристической инфраструктуры. Воспользоваться ею могут как уже работающие объекты, так и новые. В августе прошлого года глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что эта налоговая преференция обходится бюджету ежегодно в 36 млрд руб.

Продление льготы произойдет на фоне расширения периметра компаний и ИП, обязанных исчислять и платить НДС. В конце сентября Минфин внес в Госдуму поправки, согласно которым делать это будет необходимо бизнесу с доходом от 10 млн руб. в год. Кроме того, общая ставка налога вырастет с текущих 20 до 22%. В случае принятия новые правила вступят в силу с начала года.

Такая мера - это не "косметика", а заметная поддержка спроса и маржинальности бизнеса туроператоров, которая делает организованный турпродукт более конкурентным по сравнению с "самостоятельными" поездками, снижает использование серых схем и облегчает инвестиции в качество, уверен сопредседатель комитета "Деловой России" по туризму и индустрии гостеприимства Леонид Гункевич